Patrijarh SPC u Banjaluci: Srbi treba da budu složni, neophodni smo jedni drugima

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je večeras u Banjaluci, na svečanoj akademiji povodom Dana Republike Srpske, da srpski narod treba da bude složan i da Srbi treba da se okrenu jedni prema drugima uz reči „bratske ljubavi i praštanja“.

„Neophodni smo jedni drugima, ako toga nismo svesni danas kada se svet lomi na mnoge komade, onda nismo dostojni ljubavi božje. Zato budimo jedno, jer jedan smo narod, jedna crkva, u duhu Isusovom“, rekao je Porfirije na svečanoj akademiji, na početku dvodnevne proslave Dana Republike Srpske u Banjaluci.

On je kazao da je Banjaluka „mnogo trpela i zna šta je bol“, ali i da „ume da ćuti i da se strpi do trenutka kada se opet uzdiže“.

„U glavnom gradu Republike Srpske okupila nas je dvostruka radost – rođenje Isusa Hrista, ali i rađanje Republike Srpske koje obeležavamo 34. put. Na ovom prostoru ljudi su uvek gubili, ali nikada nisu gubili nadu. Zato se Banjaluka diže u vrhove, kao i svi oni koji u njoj žive“, naveo je poglavar SPC.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. proglašena pod nazivom Republika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Ustavni sud BiH je u više navrata proglasio neustavnim obeležavanje Dan Republike Srpske 9. januara, uz argument da se na taj način diskriminišu nesrbi u tom entitetu Bosne i Hercegovine.

(Beta)

