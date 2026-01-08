Patrijarh SPC u Banjaluci: Srbi treba da budu složni, neophodni smo jedni drugima

 –  

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije izjavio je večeras u Banjaluci, na svečanoj akademiji povodom Dana Republike Srpske, da srpski narod treba da bude složan i da Srbi treba da se okrenu jedni prema drugima uz reči „bratske ljubavi i praštanja“.

Foto: Beta

„Neophodni smo jedni drugima, ako toga nismo svesni danas kada se svet lomi na mnoge komade, onda nismo dostojni ljubavi božje. Zato budimo jedno, jer jedan smo narod, jedna crkva, u duhu Isusovom“, rekao je Porfirije na svečanoj akademiji, na početku dvodnevne proslave Dana Republike Srpske u Banjaluci.

On je kazao da je Banjaluka „mnogo trpela i zna šta je bol“, ali i da „ume da ćuti i da se strpi do trenutka kada se opet uzdiže“.

„U glavnom gradu Republike Srpske okupila nas je dvostruka radost – rođenje Isusa Hrista, ali i rađanje Republike Srpske koje obeležavamo 34. put. Na ovom prostoru ljudi su uvek gubili, ali nikada nisu gubili nadu. Zato se Banjaluka diže u vrhove, kao i svi oni koji u njoj žive“, naveo je poglavar SPC.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. proglašena pod nazivom Republika srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.

Ustavni sud BiH je u više navrata proglasio neustavnim obeležavanje Dan Republike Srpske 9. januara, uz argument da se na taj način diskriminišu nesrbi u tom entitetu Bosne i Hercegovine.

(Beta)

