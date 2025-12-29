Paunović: Cilj u 2026. otvaranje jedinstvenog upravnog mesta u što većem broju lokalnih samouprava

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović najavila je danas da će u 2026. godini ključni cilj tog ministarstva biti otvaranje jedinstvenih upravnih mesta (JUM) u što većem broju preostalih lokalnih samouprava u Srbiji, kao i unapređivanje njihove funkcionalnosti tako da se građanima obezbedi proaktivna uprava, koja im, pored pružene usluge, pomaže da razumeju i iskoriste sva prava koja im pripadaju.

„Jedinstvena upravna mesta jesu u vrhu agende Ministrastva za državnu upravu i lokalnu samoupravu za 2026. godinu, do sada ih imamo otvorenih 90. Sigurna sam da ćemo u narednoj godini taj broj povećati, ako ne da svaka jedinica lokalne samouprave ima otvoren JUM, onda da to bude realizovano u 80 ili 90 odsto njih“, kazala je Paunović agenciji Beta.

Kako je objasnila, u skladu sa daljim razvojem javne uprave i primenom elektronske razmene podataka između institucija, JUM će ubuduće građanima dodatno omogućiti još brže i jednostavnije ostvarivanje prava, odnosno pružiti informacije i o drugim povezanim pravima koje mogu da ostvare.

„To će biti jedno mesto na kojem će građani ostvariti sve svoje potrebe, bez obzira da li podnose neke zahteve ili su im potrebne određene informacije. U tom smislu važna su i mobilna jedinstvena upravna mesta koji će nam pomoći da dodjemo do najudaljenijih sela i pretežno najstarijeg stanovništva“, kazala je ministarka.

Prema njenim rečima, to u praksi znači da nijedan građanin neće više morati da dođe do JUM ili do institucije da bi realizovao neka svoja prava – država će doći do njega.

„Važno je da ne postoji nikakva razlika izmedju Velikog Gradišta, Babušnice, Bele Palanke ili Novog Sada – da u svakoj opštini, pa i onoj najmanjoj, JUM pruža identične usluge i daje mogućnosti koje dobijaju i građani u velikim gradovima u ovom trenutku“, istakla je Paunović.

Načelnica Opštinske uprave Veliko Gradište Sanja Stojadinović kazala je agenciji Beta da je od početka uvođenja JUM u toj opštini, dok nije u potpunosti zaživelo, proteklo osam meseci i da je za to vreme adaptiran prostor, nabavljena IT oprema i obučeni službenici koji će pružati usluge građanima.

„Ono što se promenilo za građane jeste da ne moraju više da idu od vrata do vrata, od šaltera do šaltera, već dolaze na JUM, kontaktiraju sa jednim službenikom, od njega dobijaju informacije o svim pravima koja mogu da ostvare, kako u Opštinskoj upravi, tako u drugim organima“, navela je Stojadinović.

Ona je objasnila da građanin podnosi zahtev JUM, a organi sami komuniciraju, razmenjuju dokumentaciju i na kućnu adresu šalju upravni akt koji je građanin tražio.

„Uvođenjem JUM povezani su organi opštinske uprave, Centra za socijalni rad i Javno-komunalnog preduzeća i stvorena je mogućnost da građani dolaskom na jedan šalter, pred jednim organom pokrenu više postupaka za koje su nadležni različiti organi. Organi sami razmenjuju dokumentaciju, donose upravna akta, šalju stranci, a stranka štedi vreme i novac jer ne mora da ide od šaltera do šaltera, ni od jednog organa do drugog da prikuplja dokumentaciju“, precizirala je Stojadinović.

Kao primer na koji način JUM štedi vreme građana i ubrzava administrativne postupke, ona je navela da ostvarivanjem prava na novčanu socijalnu pomoć, stranka može da ostvari pravo na sticanje statusa energetski ugroženog kupca, pravo na besplatne udžbenike, pravo na besplatan boravak deteta u predškolskoj ustanovi, pravo na besplatan produženi boravak deteta u osnovnoj školi, dečiji dodatak, besplatan prevoz za decu srednje škole.

„Pored ovog dela iz oblasti socijalne i dečije zaštite, iz oblasti matičarskih poslova prilikom promene ličnog imena podaci se od strane organa dostavljaju lokalnoj poreskoj administraciji i javnom komunalnom preduzeću da mogu sve te promene i oni da izvrše blagovremeno u svojim evidencijama i da stranka ne mora da nosi rešenja da bi sama menjala te podatke“, naglasila je Stojdinović.

Ukazala je i da je neophodno, kako bi JUM dobro funkcionisao, pre svega urediti pravni okvir, odnosno definisati nadležnosti organa na koje se JUM odnosi, nabaviti dobru IT opremu i naravno obučiti službenike da bi mogli strankama da pruže prave informacije o svim pravima koje mogu da ostvare na JUM.

„Poruka građanima, koji još nisu koristili JUM, jeste da dođu i iskoriste mogućnost koju jedinstveno upravno mesto pruža, da na jednom mestu dobiju sve informacije, da uštede i vreme I novac, da veruju našim službenicima koji će im uvek dati pravu informaciju, umesto njih prikupiti neophodnu dokumentaciju i, naravno, sve to uraditi besplatno“, navela je Stojadinović.

Standardizacija usluga umogućava da svaki JUM istu uslugu pruži na bilo kom mestu u Srbiji.

Podršku u tom segmentu daje i Evropska unija, koja godinama unazad kontinuirano pruža podršku reformi javne uprave.

Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

