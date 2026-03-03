Paunović (DS): Opozicionari kojima su prioritet poslanički mandati nek se učlane u SNS

Predsednik Izvršnog odbora Demokratske stranke (DS) i bivši gradonačelnik Paraćina Saša Paunović izjavio je danas da bi opozicioni političari kojima je više stalo do poslaničkih mandata nego do studentskog pokreta trebalo da se učlane u Srpsku naprednu stranku (SNS).

Paunović je agenciji Beta kazao da postoji velika razlika u političkoj percepciji između lokalnih opozicionih odbora i stranačkih rukovodstava u Beogradu.

„Odbori opozicionih stranaka na lokalu bez problema sarađuju i podržavaju studentsku listu. U Aranđelovcu su svi opozicioni odbori odustali od izlaska na izbore i podržali odborničku listu koju će predvoditi studenti. Lokalni opozicioni odbori jasno vide kojim putem treba da se ide, jer trpe mnogo veću represiju od strane režima nego opozicioni lideri u Beogradu. Centrale opozicionih političkih stranaka žive u okruženju gde nema toliko direktne represije koja ugrožava egzistenciju, pa se bave temama koje mogu da dođu na dnevni red tek posle smene režima“, ocenio je Paunović.

Prema njegovim rečima, lokalni opozicioni odbori se opredeljuju da se po svaku cenu bore za slobodu, „dok u centralama stranaka taj cilj ne vide kao najvažniji“.

„Moje lično mišljenje je da takvim stavom pojedini opozicioni lideri pomažu SNS-u da ostane što duže na vlasti. Ima mnogo primera da deo opozicije, koristeći se lažima i izmišljenim događajima, aktivno deluje s ciljem sabotiranja i razbijanja studentskog pokreta i studentske liste. Oni koji sabotiraju studentski pokret i studentsku listu, jer im je više stalo do poslaničkih mandata, trebalo bi da se učlane u SNS jer tamo ima dosta mandata“, rekao je Paunović.

