Pavel: Inicijativa za municiju Ukrajini uspešna – isporučeno 4,4 miliona komada

Predsednik Češke Petr Pavel ocenio je danas da je međunarodna inicijativa Municija za Ukrajinu koju je 2024. godine pokrenula Češka, bila uspešna, jer je do sada isporučeno oko 4,4 miliona komada artiljerijske municije, što je oko 50 odsto sve municije koju su saveznici poslali Ukrajini.

„Može se reći da je inicijativa bila od životnog značaja za Ukrajinu, a i dalje je. Samo za poslednjih godinu dana nabavljeno je 2,5 miliona komada. Bez te municije ukrajinske oružane snage ne bi mogle da se brane. Jer ako nemate obezbeđene i predvidljive isporuke municije, ne možete ni da planirate efikasno odbranu“, kazao je danas Pavel u češkom podkastu Odkryto.

Povodom kritika, pre svega od strane sadašnje vladajuće koalicije populista premijera Andreja Babiša, radikalnih nacionalista predsednika parlamenta Tomija Okamure i evroskeptičnih konzervativaca šefa diplomatije Petra Macinke, da u okviru te inicijative navodno caruje korupcija, da se prodaje nekakvo buđavo oružje, da samo zarađuju češki trgovci oružjem i posrednici, Pavel je kazao da je kritika bilo mnogo, ali nijedna nije iznela nikakvu potvrdu ili dokaz da je osnovana.

„Mi smo kao država pristupili tome od početka sa maksimalnim oprezom i transparentno, pozvali smo najveće donatore da pošalju svoje kontrolore da nadziru kako češki eksperti koriste njihov novac“ rekao je Pavel.

Češki predsednik naglasio je da ni od jednog donatora, a tu su proticale milijarde evra, nije bilo ni nagoveštaja kritike da je inicijativa netransparentna ili korumpirana.

„Pokušaja korupcije je naravno bilo. Svuda gde su velike pare sigurno će biti takvih pokušaja, ali uveren sam da u Municiji za Ukrajinu nije bilo ozbiljnijih mahinacija. Ako se pojavi kritika da je neka firma uzela veću maržu ja sam za to da se to proveri. Ali time ne bi trebalo kompromitovati celu inicijativu“, rekao je Pavel.

Novi premijer Andrej Babiš je još u izbornoj noći kada je proglašena pobeda njegove stranke ANO na izborima 3. i 4. oktobra počeo da se povlači iz predizbornih obećanja da će ukinuti inicijativu Municija za Ukrajinu preko koje Češka povezuje proizvođače artiljerijske municije u trećim zemljama, pa i u Srbiji, sa zapadnim donatorima kao što su Nemačka, Kanada, Danska, ukupno preko 15 zemalja u inicijativi koje municiju kupuju i poklanjaju je Ukrajini.

Na kraju je nova vlada premijera Babiša nastavila inicijativu uz najavu da ostaje po starom samo u nju neće više ići sredstva iz češkog budžeta, što je zanemarljivo jer je Češka figurirala kao posrednik, a ne donator, a na isporukama su zaradila enormno češka preduzeća, pre svega CSG Mihala Strnada, trenutno najbogatijeg Čeha, koja posluje i u Srbiji.

Pavel je upozorio da su naivni bili oni koji su smatrali da do mira u Ukrajini može da se dođe brzo, premda je pozdravio približavanje pozicija Ukrajine, EU i SAD oko uslova mira, ali je naglasio da je to manje važno, a presudno je približiti stavove sa Rusijom.

„Vazna je saglasnost o uslovima mirovnog sporazuma sa drugom stranom u ratu, dakle sa Rusijom. Rusija do sada nije iskazala previše volje da pregovara i sklopi kompromis. I dalje insistira na svojim zahtevima, ograničavanju bezbednosne budućnosti Ukrajine, ali pre svega na teritoriji“, rekao je Pavel.

Prema oceni češkog predsednika zato je sada važno da se nastavi pritisak na Rusiju i finansijski i ekonomski i da se dalje pomaže Ukrajini.

„Da se ne desi da Ukrajina bude u poziciji koja je nepovoljnija za početak pregovora. Istorija nas uči da pregovori mogu da budu uspešni onda kada su obe strane u relativno povoljnoj poziciji. Ako nisu, ona strana koja je u povoljnijoj poziciji uvek će biti pre voljna da nastavi da ratuje“, rekao je Pavel.

(Beta)

