Pavel: Rusiju ne interesuje mirni suživot ali moramo da razgovaramo

Predsednik Češke Petr Pavel upozorio je danas na godišnjem sastanku komande Vojske Češke da Rusiju ne interesuje miroljubiva koegzistencija, ali da Evropa ipak mora sa njom da razgovara i rešava ono što Rusija naziva prvobitnim uzrocima rata u Ukrajini.

„Ono o čemu Rusija govori kao o uslovu za okončanje sukoba, a to je rešavanje glavnih uzroka, neće rešiti nikakvo primirje u Ukrajini. Uzroci će ostati. Jer oni su prvenstveno u bezbednosnim odnosima u Evropi“, kazao je češkim generalima Pavel.

Češki predsednik izrazio je žaljenje što se Zapad ne bavi i tim uzrocima, a u sukobu u Ukrajini, ako se i nazire neko rešenje, ono ide ka nekakvom teškom kompromisu koji će imati posledice po Evropu.

„Ako sa Rusijom ne budemo razgovarali o bezbednosti od Severnog ledenog okeana do Crnog mora, ako ne budemo razgovarali o obnavljanju sporazuma koji su štitili gradjane Evrope istinski uzroci neće biti eliminisani i možemo da očekujemo da će pre ili kasnije izbiti ponovo sukob“, kazao je Pavel.

Češki predsednik kritikovao je buduću češku vladu bivšeg populističkog premijera Andreja Babiša za to što u predlogu programa buduće koalicione vlade sa radikalnim nacionalistima ne pominje uopšte Rusiju kao pretnju, ali i zbog toga što u programu nema ni pomena odgovornosti prema saveznicima.

„Nema smisla naglašavati da Rusiju ne interesuje miroljubiva koegzistencija, ali ima smisla govoriti to glasno našem društvu. Nedostaje nam percepcija pretnji, a od toga se odvija sve. Ne samo volja gradjana da prihvate izdatke za odbranu već i političara da delaju“, kazao je Pavel.

Češki predsednik upozorio je da Češka ne može da se oslanja na to da će NATO funkcionisati bez greške, što je jasno već kada se pogleda kako pojedini saveznici ispunjavaju svoje obaveze.

Petr Pavel naglasio je da ni Evropa ni Češka ne mogu da se pouzdaju samo u SAD da ih odbrane već moraju da računaju pre svega na sebe same.

Načelnik Generalštaba Vojske Češke general Karel Žehka takodje je danas apelovao da i armija i društvo počnu da uvidjaju koliko su pretnje jake i hitne.

„Sa Rusijom nećemo u ovoj situaciji ići na pivo, sporazum ćemo postići samo sa pozicije sile. A Rusija nije jedina pretnja. Suočeni smo sa medjunarodnim terorizmom, rizicima masovne migracije i sa drugim bezbednosnim izazovima. Ali glavna

pretnja po bezbednost je sadašnja ruska politika“, kazao je načelnik Generalštaba.

Kao primer general je naveo upad ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske sredinom septembra ili oslepljivanje laserima sa ruskih brodova u Baltičkom moru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com