Pavić (Mi snaga naroda): Prodajom zgrada Generalštaba vlast kupuje podršku Trampa

Poslanik pokreta Mi snaga naroda-prof. dr Branimir Nestorović u Skupštini Srbije Aleksandar Pavić, rekao je danas da vlast prodajom zgrada Generalštaba, koje su oštećene bombardovanjem NATO snaga 1999, kupuje podršku američkog predsednika Donalda Trampa.

„Navrat nanos kupujete naklonost Trampa. On će to doživeti sa prezirom, što je pokazao i prema EU. Podrška se daje pre izbora“, rekao je Pavić, na sednici Skupštine na kojoj se razmatra Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu, između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske ulice (zgrade Generalštaba)“, rekao je Pavić.

On je rekao da „Srbija ne sme bude na izvolte Trampu i njegovoj porodici“.

Pavić je rekao da treba poštovati otpor građana 1999. prema agresoru, kada se ujedinila i vlast i opozicija zbog čega je zgrada simbol tog otpora.

„Ne treba da nas spašava strani investitor, vidimo dokle nas je to dovelo. Niko se nije razvio, udovoljavanjem interesima stranaca“, naveo je Pavić.

Istakao je da ako se ugovor sa Trampovim zetom, Džaredom Kušnerom realizuje i izgradi hotel na mestu zgrada Generalštaba da će vlast imati problem sa otporom građana koji će tražiti dozvole za razapinjanje šatora ispred tih zgrada.

On je rekao da vlast izaziva tinjajući građanski rat.

„Zašto se ovaj zakon donosi bez rasprave, gaženjem zakona i ignorisanjem istrage u vezi sa falsifikovanjem dokumentacije za skidanje zaštite statusa spomenika kulture za te zgrade“, upitao je Pavić.

Naveo je da bi, vlast čiji su poslanici predložili zakon, trebalo da ga povuku, iako zna da to neće učiniti, ali „zbog otpora građana na kraju će Tramp da digne ruke od te investicije“.

Šef poslaničke grupe Aleksandar Vučić- Srbija ne sme da stane, Milenko Jovanov, replicirajući Paviću rekao je da će mesto biti obeleženo, što nije učinjeno 26 godina.

„Držimo se loše tradicije, Englezi izmeste fudbalski stadion, star dva veka, da bi ga sagradili pored puta“, rekao je Jovanov.

Dodao je da će „‘memorijal’ na adekvatan način pokazati da smo bili ubijani bez ikakvog razloga“.

Istakao je da se nada da će „ovo da dovede do popravljanja odnosa između Srbije i SAD, a ako ne dovede – bože moj“.

Naveo je da SNS neće povući zakon iz Skupštinske procedure, a da opoziciji ostaje mogućnost ga „obori“ pred Ustavnim sudom.

Prošle godine je tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, u ime Vlade Srbije potpisao ugovor o revitalizaciji kompleksa Generalštaba sa američkom kompanijom Affinity Global Development, na čijem je čelu Džared Kušner, zet Donalda Trampa.

Taj ugovor javnost nije imala prilike da vidi, a predviđa izgradnju hotela na mestu zgrada i iznajmljivanje zemljišta na 99 godina.

U predloženom leks specijalisu 110 poslanika SNS-a o Generalštabu navodi se da realizacija projekta predstavlja „opšti interes od značaja za sveukupni privredni razvoj Srbije“.

(Beta)

