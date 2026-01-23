Pavić (Mi snaga naroda) uputio kritike EU parlamentarcima zbog prisustva Picule i Štira u delegaciji

Zamenik šefa poslaničke grupe „Mi snaga naroda“ u Skupštini Srbije Aleksandar Pavić je danas na sastanku sa delegacijom spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta istakao evroskepticizam pokreta kojem pripada.

Pavić je u saopštenju napisao da je sagovornicima rekao da je član „u najmanju ruku evroskeptičnog pokreta i da anti EU raspoloženje u Srbiji raste“.

Prema njegovim rečima, do toga dolazi, između ostalog, zato što se od Srbije traži da „uvodi sankcije Rusiji zbog navodnog kršenja teritorijalnog integriteta Ukrajine, dok iz EU stižu zahtevi da Srbija naruši sopstveni teritorijalni integritet“.

U saopštenjhu piše da je evroparlamentarcima poručio da „samo nastave da u svojim delegacijama uključuju ljude poput Tonina Picule“ koji se, kako je naveo, „ponosi učešćem u najvećem etničkom čišćenju na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata ili Davora Ivo Štira velikog fana hrvatskog pevača Tompsona, koji promoviše neofašizam u Hrvatskoj“.

„Rekao sam im da će to samo da pojača anti EU raspoloženje u Srbiji. Mi protiv toga nemamo ništa, ali čisto da znate koji efekat ima ovakav vaš sastav delegacije u Srbiji“, naveo je Pavić.

Delegacija evroposlanika je u poseti Beogradu kako bi sa različitim društvenim akterima razgovarala o aktivnostima u procesu pristupanja Evropskoj uniji, fokusirajući se na oblasti i teme istaknute u dve prošlogodišnje rezolucije Evropskog parlamenta o Srbiji.

(Beta)

