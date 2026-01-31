Pavićević (ZLF): Raskinuti sa konceptom dualnog obrazovanja, koji služi za radno iskorištavanje učenika

Zeleno-levi front (ZLF) ukazao je da „sadašnji koncept dualnog obrazovanja služi za radno iskorištavanje učenika srednjih škola, podstiče nejednakost među učenicima i protivi se konceptu javnog obrazovanja koje brine o svim mladima“.

ZLF je zbog toga podneo Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o dualnom obrazovanju.

„Dualno obrazovanje ni institucionalno ni programski nije usklađeno sa ostatkom sistema obrazovanja i ne omogućuje kontinuiran nastavak školovanja učenicima. Naime, ovaj koncept je nekritički preuzet na inicijativu pojedinca, Aleksandra Vučića, a uveden je izvan sistema obrazovanja – preko Kancelarije za dualno obrazovanje Generalnog sekretarijata Vlade, u saradnji sa Privrednom komorom“, istakao je poslanik ZLF Đorđe Pavićević, u pisanoj izjavi.

Kako je naveo, „poslednjim izmenama zakona iz 2023, učenici su dodatno vezani za firme u kojima će se obrazovati, udeo učenja kroz rad van škole je povećan na 60 odsto programa, a u zavisnosti od ugovora može biti i 30 sati nedeljno“.

„Dualno obrazovanje se tako temelji na radnoj eksploataciji učenika, koji se uključuju u proizvodni proces već sa 15 godina, ali su za to plaćeni 70 odsto minimalne cene rada, prema broju sati provedenih kod poslodavca. Uz to, država je preuzela na sebe dodatne finansijske obaveze prema kompanijama, kao i obaveze izgradnje i razvoja trening centara“, konstatovao je Pavićević.

Dodao je da se „model obrazovanja na taj način vezuje za promenjivu poslovnu politiku kompanija, a kvalifikacije učenika se vezuju za konkretne poslove u tim kompanijama, koji su često nezdravi, teški i sa niskim kompetencijama“.

„Prema podacima iz 2023, najveći broj upisanih, više od četvrtine, je za kvalifikaciju bravar-zavarivač. U slučaju prestanka potrebe za tim zanimanjem u tim konkretnim kompanijama ili zbog drugih razloga za promenu posla, prekvalifikacija ovih učenika postaje teško dostupna, a nastavak školovanja faktički onemogućen. Oko 20 hiljada učenika školuje se po ovom sistemu“, opomenuo je Pavićević.

Naglasio je da je „ova vlast otišla toliko daleko u ispunjavanju želja, da je spremna da obrazovanje i budućnost mladih ljudi tretira kao privatnu investiciju i rasprodaje je kompanijama za profit“.

„Vreme je da se ovaj štetan sistem ukine i da se svim petnaestogodišnjacima pruži celovito obrazovanje koje će im omogućiti da budu punopravni i odgovorni građani i dati im šansu da biraju zanimanje“, naveo je Pavićević.

ZLF zaključuje da ovaj koncept obrazovanja ne ispunjava nijedan od principa i ciljeva obrazovanja navedenih u Zakonu o osnovama obrazovanja i vaspitanja“.

„Prvi cilj je obezbeđivanje dobrobiti i podrška celovitom razvoju deteta, učenika i odraslog. Zbog svega ovoga, stav ZLF je da ovaj zakon treba ukinuti i omogućiti učenicima što pre integraciju u redovan sistem školovanja“, poručio je Pavićević.

