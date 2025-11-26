Pavićević (ZLF): SNS kreira udžbenike da bi pravio male ćacije i male naprednjake, ali uzalud

Narodni poslanik Zeleno levog fronta Đorđe Pavićević pitao je u Skupštini ko stvarno sprečava predsednicu parlamenta, šefa obezbeđenja ili generalnog sekretara da ukloni ograde i šatore ispred Skupštine i koga se toliko plaše.

Kaže da se u tom Ćacilendu vidi šabački kriminalac kako ćaska sa načelnikom uprave za javni red i mir, da je tamo presednik skupštine Savski Venac, odbornici sa Zvezdare i Palilule kako vređaju poslanike i pitao da li Srpska napredna stranka ima veze sa tim ljudima i da li se sve izmaklo kontroli.

Kada je reč o drugim zakonima, Pavićević se osvrnuo na onaj o udžebnicima i rekao da je to primer „ćacizacije obrazovanja“.

„Udžbenici treba da se podele na one sa nacionalnim značajem i one koji nisu, na primer matematika, fizika, hemija nisu važni, a važni su oni da obezbede da vi učenicima prenosite ono što želite – da budu mali ćaci i mali naprednjaci ali oni to ne žele“, rekao je poslanik ZLF.

Rekao je da naprednjaci neće na vlasti dočekati štampanje, a kamo li da neko predaje po tim udžbenicima, a preporučio je da se doda fizičko ili šah pa da đaci izučavaju epohalne partije Aleksandra Vučića sa Vulinom ili Nebojštom Stefanovićem, ili da izučavaju košarkaške napade i odbrane koje savetuje predsednik na Instagramu.

Aleksandar Mirković iz Srpske napredne stranke odgovorio je Pavićeviću da o problemu obrazovanja govori to što je „ovo profesor“.

Ana Brnabić iz Srpske napredne stranke rekla je da opozciji nije stalo do obrazovanja, a da je njoj stalo do ljudi u Ćacilendu, kojima je, kaže, ugrožen život jer ih nazivaju „krezubi, bezubi i ćacad“ i žele da ih pobiju.

(Beta)

