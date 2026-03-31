Pavićević (ZLF): Ulazak policije u Rektorat udar na Univerzitet

Narodni poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) i član parlamentarnog Odbora za obrazovanje Đorđe Pavićević ocenio je da je ulaz policije u Rektorat Univerziteta u Beogradu veliki udar na Univerzitet, bez obzira što je ta institucija rekla da će sarađivati u istrazi smrti studentkinje Filozofskog fakulteta.

One je za agenciju Beta naveo da niko nema zvaničnu informaciju šta se u zgradi Rektorata dešava, „osim onog što smo svi videli uživo u TV prenosu“.

„Sprovode istragu unutra, ali tako što su je proširili i slede instrukciju koju je (predsednica Narodne skupštine) Ana Brnabić iznela na poslednjoj sednici Odbora za obrazovanje, da navodno postoji kauzalna veza između onog što je radio studentski pokret poslednjih godinu dana i tragedije na Filozofskom fakultetu. Po toj logici mogu upadati i u kuće ljudima i vršiti istragu“, rekao je Pavićević.

Takođe je dodao da takvo širenje istrage može imati veoma loše posledice.

Na pitanje da li je nakon sednice Odbora očekivao da će istraga biti proširena i na beogradski Univerzitet, Pavićević kaže da je to bilo očigledno nakon reakcije tabloida naklonjenih vlastima, odnosno da se videlo kako će se ta kampanja razvijati.

„A koliko će ta kampanja ići daleko… verovatno će oni sami proceniti da li je ovo dovoljno ili će ići dalje, ali da će ovo biti teško vreme za Univerzitet i da će se nastaviti pritisci – sasvim je sigurno“, smatra Pavićević.

On je rekao i da je video po društvenim mrežama i akademskim grupama da postoji inicijativa da se večeras povodom ulaska policije u Rektorat organizuju protesti, te da nije video da je još uvek postignut definitivni dogovor, ali da je siguran da će do reakcije akademske zajednice doći.

Odgovarajući na pitanje šta parlamentarna opozicija može da uradi povodom ovog slučaja, on je dodao da prvo moraju da vide ishod pretresa Rektorata, a da će ako dođe do kršenja zakona reagovati, ali da su skupštinske procedure takve da vladajuća većina uvek može da ih blokira.

„Što ne znači da treba odustati od reakcije“, zaključio je Pavićević.

(Beta)

