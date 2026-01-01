Pavković: Političke partije na Kosovu nisu sazrele, upitno da li će izbori rešiti krizu

Istraživač Centra za evropske politike (CEP) Miloš Pavković ocenio je da političke partije na Kosovu nisu sazrele i da su one jedan od uzroka prolongirane političke krize koja ima negativne posledice na život građana.

On je za agenciju Beta rekao da nije siguran da li će vanredni parlamentarni izbori, održani 28. decembra 2025, doprineti rešavanju krize.

Po njegovim rečima, na građane loše utiče činjenica da tehnička vlada traje duže od godinu dana i da nije usvojen budžet za 2026. godinu.

Upitan da prokomentariše povratak srpskih predstavnika u kosovske institucije, Pavković kaže da taj čin predstavlja pozitivan korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

Ocenio je da je odluka iz 2022. godine o povlačenju iz institucija bila pogrešna i da je imala dalekosežne negativne efekte na srpsku zajednicu.

„Izlazak iz institucija je ukinuo Srbima jedan bitan mehanizam samouprave. Pokazalo se da međunarodna zajednica nije reagovala na način na koji se očekivalo. Nelegitimni albanski gradonačelnici nisu sprečeni da donose neke nepopularne odluke. Centralna vlast je taj vakum iskoristila da pošalje specijalnu policiju na sever, da vrši institucionalni pritisak na Srbe koji žive tamo“, rekao je Pavković.

Dodao je da ostaje otvoreno pitanje reintegracije u kosovsku policiju, sudstvo i tužilaštvo te naveo da su to jako važne institucije u koje se Srbi nisu vratili.

Upitan kako vidi naoružavanje Kosovskih bezbednosnih snaga turskim dronovima i nemačkim protivtenkovskim naoružanjem, Pavković ističe da takvi potezi jačaju nepoverenje između Beograda i Prištine.

„Dok se to dešava, neke zemlje žmure na jedno oko, druge aktivno podržavaju naoružavanje, dok su treće po strani. Takav pristup ima negativan efekat na stabilnost u regionu“, naveo je Betin sagovornik.

(Beta)

