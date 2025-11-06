Pavlović (Mi – glas iz naroda): Protivustavan je predloženi zakon o rušenju zgrada Generalštaba

Poslanik pokreta „Mi – glas iz naroda prof. dr Branimir Nestorović“ Branko Pavlović, rekao je u Skupštini Srbije da je protivustavan Predlog zakona o posebnim postupcima (Lex Specialis) radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije kompleksa zgrada Generalštaba u Beogradu, delimično srušenih tokom NATO bombrardovanja 1999. godine, koji su predložeili poslanici Srpske napredne stranke.

„Dogovor sa gospodinom (zetom Donalda Trampa Džeredom) Kušnerom u pravnom poretku Srbije nije moguće realizovati“, rekao je Pavlović, na sednici Skupšine, na kojoj se raspravlja o tom predlogu zakona.

Taj zakon je predložen da bi se realizovao ugovor, koji je prošle godine potpisan sa Kušnerom o izgradnji hotela i stanova na mestu tih zgrada.

Pavlović je istakao da je smisao tog zakona da se zaobiđe pravni sistem Srbije, što je zabranjeno. Specijalni zakoni, prema njegovim rečima, ne mogu kršiti principe na kojima su zasnovani temeljni zakoni, među kojima je i Zakon o kulturnim dobrima.

On je podsetio da memorijalni centar koji je predviđen da bude u budućem hotelu postoji i u Americi kao sećanje na Indijance kojih više nema.

Ali „ideja da memorijalni centar (u hotelu) može nešto da zameni je obmanjivanje, to je pristajanje na ono na šta je agresor spreman da obezbedi“, rekao je Pavlović.

Istakao je da mora da se prekine s „greškama i traži temelj za današnje borbe za slobodu i neokolonijalizam u koji je Srbija zapala“.

Pavlović je rekao da je pogrešno razumevanje i učitavanje „ideološke manjkavosti“ da se Generalštab obnovi, kao i da je pogrešno smatrati te zgrade nisu bitno kulturno nasleđe i nemaju vrednost.

„Čitava struka je nepodeljena da su te zgrade arhitektonsko remek delo, koje ima međunarodno priznanje“, rekao je Pavlović.

Šef poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ Milenko Jovanov, replicirajući Pavloviću, rekao je da je rađena analiza i da bi za sanaciju tih zgrada bila potrebna ogromna sredstva, a da se više ne proizvodi kamen koji je korišćen za izgradnju.

Poslanik „Srbija centra – Srce“, Stefan Janjić rekao je da je Jovanov pročitao „mnoge dokumentacije“ i došao do 2016. godine, ali da je propustio da pročita jedan zaključak iz 2016. godine, koji je potpisao tadašnji predsednik Vlade Aleksandar Vučić.

Janjić je rekao da u tom zaključku piše da je Vlada Srbije odlučila da ukloni deo objekta Generalštaba (Zgrada A), radi potpune rekonstrukcije i vraćanja u prvobitno stanje objekta koji je utvrđen za spomenik kulture, kakav je bio pre NATO agresije 1999. godine.

Pošto je Janjić pročitao taj zaključak, opozicioni poslanici su počeli da prave buku i govore „Milenko nije znao!“.

„Potpisao vaš Vučić, e sad ja ne znam, moguće je da je falsifikat, imate iskustva s tim pošto imate Gorana Vasića (direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture) koji je priznao da je falsifikovao dokumenta na osnovu kojih je Vlada skinula Generalštab sa spiska kulturnih dobara Srbije“, rekao je Janjić.

Poslanica Natalija Stojmenović (Zeleno-levi front) upitala je vlast po kojoj definiciji vladavine prava „gura“ Lex Specialis o Generalštabu, dok traje istraga falsifikovanja dokumenata na osnovu kojih je Vlada skinula taj objekat sa spiska kulturnih dobara.

„Mislim da je vrlo jasno da su jedina vladavina i pravo koje vi priznajete kriminal i korupcija“, rekla je ona i pitala kada je specijalni zakon donet za neku školu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com