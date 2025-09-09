Pavlović (Narodni pokret Srbije): Nastavljena politika urušavanja i devastiranja Beograda

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović danas je izjavio da je zahtev za razrešenje Aleksandra Šapića sa mesta gradonačelnika Beograda, koji je podnela Državna revizorska komisija (DRI), još jedan dokaz da je nastavljena politika urušavanja i devastiranja Beograda.

„Podsećamo javnost da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nije dobio podršku SNS na Komisiji za spomenike po njegovom predlogu za podizanje spomenika Dragoljubu Draži Mihailoviću. Zatim mu je, najpre, ukinut tender za nabavku 300 novih autobusa za gradski javni prevoz, a potom i tender za izgradnju stanične zgrade glavne autobuske stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, kao i da je organizovao obeležavanje godišnjice Oluje na kojem nije prisustvovao niko od funkcionera SNS“, rekao je Pavlović.

On je dodao da je Šapiću „lično bogaćenje ispred interesa Beograđana“.

(Beta)

