Pavlović (NPS): Jedinstvo opozicije i referendumska atmosfera neophodni za smenu vlasti

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović ocenio je danas da će na prvim narednim parlamentarnim izborima verovatno doći do promene vlasti te dodao da bi tome doprinelo jedinstvo opozicionih aktera i referendumska izborna atmosfera.

On je gostujući na televiziji Blic kazao da je Srpska napredna stranka (SNS) nepopularna među stanovnicima Beograda te da će se taj trend preliti i na nivo cele Srbije kada građani izađu na birališta.

„U prethodnom periodu imali smo česte izborne cikluse, dok ih sada nema, iako vlast tvrdi da je nikada jača. Rekonstrukcija Vlade je pokušaj zamajavanja javnosti i kupovine vremena u trenutku kada se izbegava raspisivanje izbora, uprkos tome što je nezadovoljstvo zahvatilo celu Srbiju“, kazao je Pavlović, a prenela danas njegova stranka.

Po njegovim rečima, nasiljem ne može da se sačuva vlast, iako SNS to uporno pokušava.

„Vlast je Srbiju unazadila, uništila, izdala i teritorijalno smanjila. Uradili su sve protiv interesa države koju su izolovali, odvojili od EU i napravili kazamat u kojem zemlju vode predsednik, njegov brat i BIA. Srbija je u svakom smislu uništena i građani to više neće da trpe“, dodao je potpredsednik NPS.

(Beta)

