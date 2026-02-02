Pavlović (NPS): Počela politička kažnjavanja u beogradskim javnim preduzećima

Radnike u beogradskim javnim preduzećima gradska vlast kažnjava ne zbog lošeg rada već zbog toga što odbijaju da budu deo političkih igara, ocenio je potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i šef odborničke grupe u Skupštini Beograda Miloš Pavlović.

On je u saopštenju naveo da se radnicima JKP „Beograd put“ umanjuju plate jer nisu pristali na politički pritisak, dok su zaposleni u JKP „Gradska čistoća“ dobili manje zarade usled povećanja broja radnika, nakon prijema ljudi iz šatorskog naselja u Pionirskom parku, nazvanom Ćacilend.

Pavlović je ukazao da se poslednjih nekoliko dana masovno javljaju zaposleni iz JKP „Beograd put“ sa informacijom da će im januarska plata biti umanjena za 20 odsto, kroz smanjenje varijabilnog dela zarade, jer su u decembru odbili da idu u Ćacilend.

„Prema navodima zaposlenih, oni su naknadno obavešteni od strane svojih pretpostavljenih da će im zarada biti umanjena uz obrazloženje da je `obračun u toku`, što jasno pokazuje da se finansijsko kažnjavanje koristi kao sredstvo političkog pritiska i disciplinovanja radnika. Ovakva praksa predstavlja zloupotrebu rukovodećih funkcija i grubo kršenje osnovnih radnih prava jer niko ne sme da trpi posledice zato što je odbio da učestvuje u političkim aktivnostima“, kazao je on.

Istakao je da su u JKP „Gradska čistoća“ dobili manje plate za decembar jer je zbog smanjene mase za plate smanjen koeficijent za obračun plate, a povećan broj zaposlenih prijemom ljudi koji su mesecima, kako je naveo, dežurali u Ćacilendu.

„Javnost mora da zna da li su ove informacije tačne, ko je doneo ovakve odluke i po kom pravnom osnovu. Pozivam v.d. direktore JKP `Beograd put` Marinu Gajić Glamočliju i JKP `Gradska čistoća` Marka Popadića da se hitno izjasne o navodima zaposlenih. Ako je tačno da se plate umanjuju na osnovu političke poslušnosti i političkih odluka, neko za to mora da snosi odgovornost“, dodao je Pavlović.

Radno mesto, kako je ocenio, „ne sme biti sredstvo političke ucene, niti plata alat za kažnjavanje neistomišljenika“.

Pavlović je pozvao zaposlene u javnim preduzećima da prijave svaki vid pritiska, maltretiranja i zloupotrebe položaja jer „borba za dostojanstvo rada i osnovna prava zaposlenih moraju biti iznad svake politike“.

