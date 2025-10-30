Pavlović (NPS): Poštovanje prema žrtvama novosadske tragedije iznad skupštinske rasprave

Odbornička grupa Narodni pokret Srbije (NPS)-Demokratska stranka-Novo lice Srbije-EU, neće učestvovati u radu današnje sednice Skupštine grada Beograda iz dubokog poštovanja prema žrtvama tragedije u Novom Sadu i članovima njihovih porodica, rekao je danas potpredsednik NPS i šef odborničke grupe Miloš Pavlović na konferenciji za medije u Skupštini grada Beograda.

„Za dva dana je 1. novembar. To nije jedan običan datum, već dan koji treba sve da nas podseti na tragično stradanje 16 ljudi, među kojima su i deca. Oni su izgubili živote zbog korupcije i nefunkcionisanja institucija u Srbiji, a do danas niko nije odgovarao“, kazao je on.

Pavlović ističe da za to vreme režim, koji je odgovoran za tragediju, proganja, hapsi, maltretira i pritvara građane i studente na protestima na kojima se traži utvrđivanje odgovornosti.

„Želim da pozovem sve građane Srbije kojima je dosta ovog režima da se zajedno pojavimo 1. novembra u Novom Sadu na komemorativnom skupu i odamo počast žrtvama“, dodao je Pavlović.

Odbornik u u Skupštini grada Beograda i potpredsednik Gradskog odbora NPS Beograd Nenad Baletić naglasio je da će se na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda usvojiti mnoga dokumenta koja legalizuju korupciju i dodao da za zaposlene u Apotekarskoj ustanovi „Beograd“ koji se bore za svoju egzistenciju, grad nema rešenje.

„Sledeće nedelje ponudićemo rešenje kako da se ovaj problem prevaziđe“, naveo je on i pozvao građane da dođu u subotu u Novi Sad.

Odbornici Zeleno levog fronta i Pokreta slobodnih građana saopštili su ranije danas da neće učestvovati u raspravi na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda.

(Beta)

