Pavlović (NPS): Šapić i Petrović vode Beograd u propast, neophodni novi izbori

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i beogradski odbornik Miloš Pavlović ocenio je danas, komentarišući poskupljenje komunalnih usluga u Beogradu, da gradski čelnici „vode Beograd u propast“ i da su zbog toga neophodni novi izbori u glavnom gradu.

On je na društvenoj mreži Iks (X) naveo da se, kao što su najavili u decembru, budžetski deficit za 2026. godinu i kreditna zaduženja Beograda – pokrivaju na teret Beograđana upravo poskupljenjem komunalnih usluga.

„(Gradonačelnik Aleksandar) Šapić i (gradski sekretar za investicije) Luka Petrović vode Beograd u propast. Beogradu su neophodni novi izbori“, ocenio je Pavlović.

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je ranije danas da su u Beogradu od januara ove godine poskupele sve komunalne usluge – pogrebne za 15 odsto, naknada za održavanje zgrada i higijene Gradskog stambenog za 19 odsto, a skuplje su i usluge Beogradskog vodovoda.

(Beta)

