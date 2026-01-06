Pavlović (NPS): Šapić i Petrović vode Beograd u propast, neophodni novi izbori

On je na društvenoj mreži Iks (X) naveo da se, kao što su najavili u decembru, budžetski deficit za 2026. godinu i kreditna zaduženja Beograda – pokrivaju na teret Beograđana upravo poskupljenjem komunalnih usluga.
„(Gradonačelnik Aleksandar) Šapić i (gradski sekretar za investicije) Luka Petrović vode Beograd u propast. Beogradu su neophodni novi izbori“, ocenio je Pavlović.
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je ranije danas da su u Beogradu od januara ove godine poskupele sve komunalne usluge – pogrebne za 15 odsto, naknada za održavanje zgrada i higijene Gradskog stambenog za 19 odsto, a skuplje su i usluge Beogradskog vodovoda.
(Beta)
