Pavlović (NPS): Skupštinsko zasedanje bi bilo prekinuto da se zaista desio teroristički akt

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović ocenio je danas da bi sednica parlamenta bila prekinuta da se ispred Doma Narodne skupštine zaista desio teroristički akt.

On je za dnevni list Danas rekao da vlast pokušava da manipuliše biračkim telom i da je zato plasirana priča o terorizmu.

„Oni pokušavaju za taj incident da optuže one koji već skoro godinu dana protestuju protiv vlasti i traže raspisivanje izbora“, kazao je Pavlović.

U sredu je uhapšen V.A. koji je u ušao u jedan od šatora kod Skupštine Srbije i ispalio više hitaca u M.B. nanevši mu povrede u predelu noge.

Dok se to dešavalo, skupštinska sednica je bila u toku.

Nekoliko sati kasnije predsednik Srbije Aleksandar Vučić je taj napad na šatorsko naselje pristalica vlasti okarakterisao kao teroristički akt, a tužilaštvo kao ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

(Beta)

