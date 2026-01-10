Pavlović (NPS): Sneg paralisao Beograd, a nadležne brine samo kako da ostanu na vlasti

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i šef odborničke grupe Miloš Pavlović izjavio je da „nijedan jedini predstavnik Gradske uprave Beograda, gradski sekretar, direktor gradskog preduzeća, kao ni formalni gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić za koga ne znamo da li je uopšte u Srbiji, ni neformalni gradonačelnik Luka Petrović, nije izašao u javnost i rekao da imamo probleme u glavnom gradu“.

Pavlović je, za TV N1, ukazao da JKP „‘Beograd put’ zaduženo da obezbedi stabilne, bezbedne i prohodne puteve, JKP ‘Gradska čistoća’ da čisti trotoare, a GSP Beograd stajališta na autobuskim stanicama, ali da oni to nisu uradili prethodnih dana“ i dodao da JKP „‘Gradska čistoća'“ ima 3.212 zaposlenih koji su iscrpljeni od odlazaka u Ćacilend i mobingovanja.

„Ta firma sada nema ljudstvo, jer je oko 500 ljudi, odnosno šestina zaposlenih, trenutno na bolovanju. Oni više ne žele da ih vodi neobrazovan, ‘hrabar’, odnosno spreman da potpiše bilo kakvu pljačku koja nanosi štetu gradu i pohlepan čovek. Tako rade funkcioneri Srpske napredne stranke (SNS) u gradskim preduzećima. Bave se samo nameštenim tenderima i izvlačenjem novca, a niko ne vodi računa o Beograđanima“, naglasio je Pavlović, a prenela NPS.

Naveo je da su u Beogradu očišćene ulice prve kategorije pri čemu je „sav sneg prebačen na trotoare gde treba da ga očisti JKP ‘Gradska čistoća’, a oni ne rade ništa“ i upozorio da se „na tim mestima prave ledenice, sneg se preko dana malo otopi da bi se uveče zaledio zbog čega je sve više ljudi sa povredama od padova“.

„Njih ne zanimaju Beograd i Beograđani i šta će da se desi posle ovoga, već da i dalje vode grad i dobijaju poslove. JP ‘Putevi Beograda’ je investitor ulica Beograda, a JKP ‘Beograd put’ samo izvođač radova, ali je došlo u situaciju da nema dovoljno sredstava u budžetu da izvršava usluge, jer prva firma taj posao daje privatnicima, umesto njima koji ostaju na 6,1 milijardi budžeta“, naglasio je Pavlović.

Prema njegovim rečima, ovo je školski primer kako Gradska uprava Beograda funkcioniše i koliko je to opasno, i da se GSP Beograd godinama devastira i uništava, a uz to „80 posto linija gradskog javnog prevoza kontrolišu dva tajkuna“.

„Komunalna delatnost od koje zavisi funkcionisanje grada, predata je u ruke privatnicima. Dolazimo u situaciju da kada se nešto desi, grad ne može da reaguje. Sada je problem sneg zbog koga je stao gradski javni prevoz, a zamislite neku drugu situaciju. Na ovome treba da naučimo šta i kako treba da se radi u budućnosti“, poručio je Pavlović.

(Beta)

