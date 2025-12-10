Pavlović (NPS): TOK počinje da radi svoj posao, ali vlast žulja pravda

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović kazao je danas da Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) počinje da radi svoj posao, ali da vlast Srpske napredne stranke „žulja pravda“.

„Zgrada Generalštaba koja je simbol nečega lošeg što nam se dogodilo poklonjena je bez ikakve naknade tako što je unapred izabrana firma i potpisan ugovor bez tendera. Tužilaštvo za organizovani kriminal koje ova vlast želi da uništi počinje da radi svoj posao, ali ovaj režim to žulja“, rekao je on za televiziju Blic, a prenela stranka u saopštenju.

Izjavio je da je leks specijalis usvojen radi zaštite onih koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „naterao da suprotno zakonu dodeljuju zemlju i objekat Generalštaba investitoru“.

„Vučić je naredio ljudima iz Srpske napredne stranke da izglasaju zakon kako bi se zaštitili oni oni koje je naterao da protivno zakonu zemlju i objekat Generalštaba dodele investitoru i nijedan leks specijalis, zakon i Ustav ih ne može osloboditi odgovornosti“, rekao je Pavlović.

Naveo je da izbor članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) predstavlja kap u moru na putu Srbije ka Evropskoj uniji, koji nije formiran jer, kako je naveo, vlast ne želi Srbiju u EU.

„Svih devet kandidata za članove Saveta REM smo imali. Vlast namerno nije glasala za kandidata nacionalnih manjina da se ne bi izabrao REM. Ne mogu u takvoj situaciji da pričaju da će da uvedu Srbiju i EU i da će predsednik da ide kod Ursule fon der Lajen, kada Srbija ne ispunjava osnovne vrednosti koje EU nalaže“, ocenio je Pavlović.

(Beta)

