Pavlović (NPS) traži ostavku Šapića zbog iskakanja novog tramvaja iz šina u Beogradu

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović ocenio je da gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić mora da podnese ostavku, nakon što je novi turski tramvaj iskočio iz šina na Autokomandi.

„Namešteni tender za nabavku 25 tramvaja u Beogradu danas je ugrozio živote ljudi kada je novi tramvaj, koji smo platili 2,7 miliona evra i koji se pre samo devet dana našao na ulicama Beograda, iskočio iz šina na Autokomandi, zbog čega gradonačelnik Aleksandar Šapić mora da podnese ostavku“, naveo je Pavlović u saopštenju.

Dodao je da je NPS već tvrdio da je tender za nabavku 25 tramvaja namešten, da je zbog toga poništen tender za nabavku novih 100 tramvaja pod pritiskom turskog proizvođača „Bozankaja“, kao i da postoji „osnovana sumnja da je neko iz samog vrha gradske vlasti uzeo proviziju od 12,5 miliona evra i dodaje da je Temišvar platio tramvaje iste marke 1,9 miliona evra po komadu“.

„Ovo što se danas dogodilo samo pokazuje da su tačni navodi da tramvaji ne prolaze tehnički pregled. U prethodnih godinu dana više puta smo ukazivali da je gradski javni prevoz u Beogradu pred kolapsom, ali gradska vlast po tom pitanju nije uradila ništa, već nastavlja sa urušavanjem što dovodi u opasnost život i bezbednost ljudi i imovine. Tako oni vode Beograd“, ocenio je Pavlović.

Prema njegovim rečima, javne nabavke, pod upravom Srpske napredne stranke (SNS), postale su „paravan za unapred dogovorene poslove i unapred izabranu firmu, dok se svi ostali eliminišu iz tržišne utakmice, na osnovu vešto definisanih tehničkih kriterijuma“.

„Tužilaštvo mora da ispita javnu nabavku za koju postoji mnogo sumnji da je nameštena, a Sekretarijat za saobraćaj da odmah i bez odlaganja naloži da se izvrši vanredni inspekcijski nadzor svih vozila gradskog javnog prevoza kako bi se zaštitili život i bezbednost Beograđana“, kazao je Pavlović.

(Beta)

