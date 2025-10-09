Pavlović (NPS): Vlast krije da se Brnabić sinoć sastala sa predstavnicima četiri zemlje Kvinte

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović pitao je večeras zbog čega vlast krije da se predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić sinoć sastala sa predstavnicima četiri zemlje Kvinte.

Pavlović je na društvenoj mreži Iks (X) naveo da su tema sastanka bili izborni uslovi i Regulatorno telo za elektronske medije (REM), čiji Savet ne funkcioniše skoro godinu dana nakon dva neuspešna pokušaja izbora novih članova.

On je predsednicu parlamenta pitao i kako je sastanak prošao.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja u Predsedništvu, bez pominjanja sastanka i konteksta, zamolio premijera Đura Macuta i predsednicu skupštine Anu Brnabić da ispune sve zahteve Evropske unije, odnosno sve što se naziva reformska agenda i sve što se tiče biračkih spiskova i zahteva ODIHR-a.

„Sve što požele, sve im ispunite. Sve što im je palo na pamet i nije im palo ni u jednoj drugoj zemlji, sve im ispunite. To je moja molba, sve im ispunite. Bukvalno sve što im padne na pamet, ono što vam izgleda ponižavajuće i to im ispunite“, kazao je Vučić.

(Beta)

