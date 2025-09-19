Pavlović (NPS): Vlast u Beogradu izgubila legitimitet, potrebni vanredni izbori

Odbornik Narodnog pokreta Srbije u skupštini Beograda Miloš Pavlović danas je izjavio da je vladajuća koalicija u Beogradu „izgubila legitimitet“ i da zbog toga opozicija u gradu zahteva vanredne gradske izbore.

„Beograd već duže od deset godina ne funkcioniše dobro. SNS i SPS su izgubile legitimitet. Smatramo da je jedini način raspisivanje izbora“, rekao je Pavlović i dodao da „neće glasati za predloženi dnevni red jer on predstavlja kontinuitet pljačke građana“.

On je takođe rekao i da građani Beograda „Deset godina slušaju laži od koalicije SNS i SPS“.

„Beograđani su se umorili od njihovih laži. Beograd je postao najzagađenija prestonica u Evropi. Očigledno je da postoji sukob između Šapića i SNS, a taj sukob je previsoka cena za budžet Beograda“, rekao je Pavlović.

(Beta)

