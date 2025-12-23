Pavlović (NPS): Vučić nastoji da ukine TOK i smeni Dolovac, kroz izmene zakona o pravosuđu

Narodni pokret Srbije (NPS) upozorio je danas da predsednik države Aleksandar Vučić nastoji da ukine Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK), koji je pokrenuo postupke u nekim od najvažnijih slučajeva – „Generalštab“ i „Nadstrešnica“, i da smeni vrhovnog tužioca Zagorku Dolovac.

„Vučić pokušaće da ukine TOK na isti način kao što je Narodna skupština Srbije nedavno putem amandmana usvojila leks specijalis za Generalštab kojim se utvrđuje ništavom i bez pravnog dejstva odluka iz 2005. godine o proglašenju te zgrade za zaštićeno kulturno dobro“, rekao je danas potpredsednik NPS i šef odborničke grupe u Skupštini grada Beograda Miloš Pavlović.

On je ukazao da je ta odredba, odnosno amandman, cilj svih predloženih izmena seta zakona iz oblasti pravosuđa i dodao da je sada namerno izostavljena da se ne bi dizala prašina u javnosti.

„Predlozi izmena zakona iz oblasti pravosuđa čiji je predlagač bilo Ministarstvo pravde, sa istovetnim obrazloženjem, skinuti su sa dnevnog reda Vlade Srbije jer ne mogu da prođu Republički sekretarijat za zakonodavstvo i Venecijansku komisiju i nemaju obrazloženje iz kog razloga je predloženo da se usvoje po hitnom postupku – usvajaju se bez javne rasprave i učešća svih relevantnih organizacija”, naveo je Pavlović.

On je istakao da je to povlačenje zakona Vučić predstavio evropskim zvaničnicima kao da je Vlada Srbije, odnosno on, poslušao Eurojust, ali da sada predlog izmene seta zakona iz oblasti pravosuđa Narodnoj skupštini podnosi narodni poslanik Uglješa Mrdić za kojeg Vučić evropskim zvaničnicima tvrdi da nije pod njegovom kontrolom.

„Prava namera Vučića koju, isprovociran postupanjem TOK u predmetu ‘Generalštab’, počev od poslednjeg dana jula i hapšenja ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, sprovodi baš preko narodnog poslanika Uglješe Mrdića, je smena Dolovac i ukidanje tužilaštva”, istakao je Pavlović.

On je naveo da je svoju nameru Vučić započeo „isceniranim štrajkom glađu poslanika Mrdića zbog stanja u pravosuđu, a sprovešće je amandmanom na predložene izmene seta pravosudnih zakona, koji će naknadno biti podnet i kojim se ukida TOK, odnosno nadležnost istog stavlja se pod kontrolu Višeg javnog tužilaštva“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com