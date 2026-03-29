Pavlović: UKP u beogradskim prostorijama NPS, članovi stranke zatvoreni više od 45 minuta

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miloš Pavlović izjavio je da je večeras 10 policajaca ušlo u beogradsku centralu te stranke i da ih više od 45 minuta drže zatvorene.

Pavlović je agenciji Beta kazao da su u pitanju pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) pod vođstvom načelnika Marka Krička.

„Drže nas koji smo se zatekli i trebali da pratimo rezultate glasanja (na lokalnim izborima) u jednoj prostoriji, a navodno je u pitanju razlog slanje poruka u toku dana sa nekih brojeva telefona“, dodao je Pavlović.

Naveo je da policija postupa po naredbi jednog beogradskog tužilaštva.

(Beta)

