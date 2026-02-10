Pavol Salaj (RSF) za ANEM: Ako se Veranu Matiću nešto dogodi, predsednik Srbije će biti odgovoran

Direktor biroa Reportera bez granica (RSF) u Pragu Pavol Salaj je pozvao predsednika Srbije da se jasno distancira od kampanje protiv predsednika Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Verana Matića, preneo je danas ANEM.

„U suprotnom, ako se Veranu Matiću bilo šta dogodi,smatraćemo predsednika Srbije odgovornim“, podvukao je Salaj u intervujuu za ANEM.

Istakao je da je ta organizacija ogorčena videom koji je emitovan na nekoliko televizijskih kanala u Srbiju i „klevetničkim objavama koje su ga pratile“.

Salaj je apostrofira da je epilog suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije „sramota za srpsku državu i njenog predsednika „koji je obećao da će slučaj biti rešen“.

Srbija je prošle godine Svetskom indeksu slobode medija RSF imala najnižu ocenu ikada, na 96. mestu od 180 zemalja, naveo je ANEM.

Iako Salaj nije želeo da prejudicira na kome će biti mestu na listi za 2026.koja će biti ažurirana krajem aprila, jasno je odgovorio:“ U Srbiji nismo videli nikakvo značajno poboljšanje“.

Kazao je i da je „Srbija sada na svetskoj mapi slobode štampe kao zemlja u kojoj su novinari svakodnevno ugroženi“.

Naveo je i „da su fizičke napade računali u kontekstu antivladinih protesta nakon nesreće u Novom Sadu“.

„Prvi put, posle mnogo godina, govorili smo o Srbiji u našem godišnjem pregledu nasilja nad novinarima. Dakle, Srbija se zaista razlikuje po nivou nasilja sa kojim se novinari suočavaju, možda sa izuzetkom ratnih godina 1990-ih“,naveo je.

Nažalost, napomenuo je, „vlada, umesto da štiti novinare, aktivno učestvuje u suzbijanju slobode štampe i veoma naporno radi na iskorenjivanju slobode medija u Srbiji“.

Kazao je i da će RSF objaviti novi Svetski indeks slobode medija 30. aprila, te da će tada otkriti rezultate i da sada ne može reći kakav će biti rang Srbije.

Prema njegovim rečima, tačno je da nisu videli nikakvo značajno poboljšanje.

„Srbija je prošle godine bila rangirana na 96. mestu od 180 zemalja, što nije najniže, ali imala je najnižu ocenu od 53,55 poena od 100“, rekao je.

Kazao je, u intervjuu objavljenom na sajtu ANEM-a i da je „to istorijski minimum za Srbiju“.

„Nije pala na rang listi samo zato što je pogoršanje u drugim zemljama bilo značajnije, ali je zaista već veoma nisko rangirana u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Zapravo, pretposlednja je u Evropi“, rekao je.

Naveo je i da redovno dolazi u Srbiju i da će to ponovo uraditi krajem marta.

„Zbog ozbiljnosti situacije ponovo doći u Srbiju u misiju slobode medija u martu, u nedelji od 23. marta, zajedno sa kolegama iz drugih međunarodnih organizacija za slobodu medija, uz podršku Saveta Evrope“, kazao je.

Žele, kako je naveo, da se sastanu sa novinarima, medijima, i da dobiju informacije iz prve ruke o situaciji, o tome šta mogu da urade

Prema njegovim rečima, žele takođe i da se sastanu sa vlastima i razgovaraju sa njima o ovim pitanjima.

Rekao je i da upoznat sa ozbiljnim botovskim napadima na srpske medije.

„Naša strategija je da radimo na tome da EU bolje reguliše društvene mreže kako bi novinari i nezavisne informacije bili zaštićeni i da se ovakve situacije ne dešavaju“, dodao je.

Ocenio je da „sličnu situaciju ovoj u Srbiji, imamo možda, na primer, u Albaniji“ a takođe i, kako je ukazao, kada je u pitanju veštačka inteligencija i lažni sadržaj.

Kazao je da zna za slučaj Brankice Stanković (Insajder), koja je bila žrtva dipfejk prevare.

„Nedavno smo objavili analizu ovih dipfejk napada usmerenih posebno na žene. Dali smo preporuke koje su upućene posebno evropskim vlastima“, rekao je.

Ocenio je i da „slučaj Slavka Ćuruvije definiše slobodu štampe u Srbiji“, te da, kako je ukazao, „ovaj slučaj jednoga dana mora biti uspešno rešen“.

Rekao je i da to duguju porodici Slavka Ćuruviji i da se divi njegovoj ćerki Jeleni zbog njene potrage za pravdom svim zakonskim sredstvima.

„Sramota je. To je sramota za srpsku državu. Sramota je za srpskog predsednika koji je obećao da će slučaj biti rešen“, kazao je.

Prema njegovim rečima, nedostatak pravde stvara novu nepravdu čije su žrtve i porodica i kritičari pravosudnog sistema.

„A naravno, pre svega je, sramota za srpski pravosudni sistem“, rekao je

Smatra i da je „Srbija je postala neka vrsta džungle gde nema pravila za zaštitu novinara“.

„Ogorčeni smo, videom emitovanim na nekoliko kanala, kojim se crta meta Veranu Matiću. Matić je jedna od osoba koja je najviše učinile za slobodu medija u Srbiji“, rekao je.

Želi, kako je naveo, da izrazi solidarnost sa Matićem.

„On je takođe mnogo učinio u potrazi za pravdom u slučaju Slavka Ćuruvije. A zapravo se ceo sistem okreće protiv njega i to je skandalozno“, rekao je.

Pozvao je predsednika Srbije „da se jasno distancira od ove kampanje“.

„U suprotnom, ako se Veranu Matiću bilo šta desi, zbog njegovog rada, smatraćemo predsednika Srbije odgovornim“, zaključio je Pavol Salaj (RSF).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com