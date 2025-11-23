Pedeset učenika otetih u Nigeriji pobeglo, u zarobljeništvu još 253 dece i 12 nastavnika

Predsednik Hrišćanskog udruženja Nigerije i upravnik škole Bulus Dauva Johana rekao je da su učenici, uzrasta između 10 i 18 godina, pobegli pojedinačno između petka i subote.
„U to smo mogli da se uverimo kada smo odlučili da kontaktiramo i posetimo neke roditelje“, rekao je Johana.
On je dodao da otmičari još uvek drže 253 učenika i 12 nastavnika.
Učenike su zajedno sa nastavnicima iz rimokatoličke škole Svete Marije, u udaljenoj zajednici Papiri u državi Niger, u petak otele naoružane osobe.
Nijedna grupa još nije preuzela odgovornost za otmice, a vlasti su saopštile da su taktički odredi raspoređeni zajedno sa lokalnim lovcima kako bi spasili decu.
Nije poznato gde su deca držana i kako su uspela da se vrate kući.
Nigerijska vojska i policija nisu odmah dale komentar.
(Beta)
