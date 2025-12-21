Pelegrini: Vrlo dobri odnosi Srbije i Slovačke , podržavamo put Srbije ka EU

Predsednik Slovačke Peter Pelegrini je danas u Beogradu istakao da su odnosi Slovačke i Srbije vrlo dobri i da nisu opterećeni nikakvim problemima, da Srbija za Slovačku znači najbitinijeg pvirvrednog partnera u regionu i da podržava Sbiju na putu ka Evropskoj uniji.

„Slovačka je prijatelj Zapadnog Balkana i Srbija je ključni igrač za održavanje stabilnosti i mira u ovoj regiji, nakon ispunjavanja uslova imaće otvorena vrata“, za ulazak u EU, rekao je Pelegrini koji je u zvaničnoj dvodnevnoj poseti, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučiće posle svečanog dočeka i prve ture njihovih razgovora u Palati Srbija.

Pelegrini je naglasio da Srbija, ako ispunjava uslove, ima pravo da postane punopravna članica EU.

Ocenio je odlaganje otvaranje „Klastera 3“ u pr pretpristupnim pregovorima Srbije i EU kao „političku igru“ i naglasio da, ako neko ispunjava uslove, onda mu treba pružiti mogućnost da napreduje u koracima ka pridruženju.

Pelegrini je rekao da bi, ako EU uvek nema fer odnos prema državama Zapadnog Balkana, to moglo da dovede do toga da se izgubi interesovanje stanovnika tog regiona za članstvo u EU, „jer vide da se trude, da rade sve što mogu, a da se prema njima ne odnosi onako kako bi trebalo“.

Govoreći odnosu EU prema Srbiji rekao je da nije logično da se u pregovore unose i „politika i neke druge igre“.

„Odbijamo ako se u pristupne pregovore unosi neka politika, odnosno neke igre, ako se daju uslovi koji nisu logični i odbijamo koncept koji nije zasnovan isklučivo na uslovima kakve smo i mi morali da ispunjavamo kada smo postali član“, rekao je predsednik Slovačke.

