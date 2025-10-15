Peng Lijuan na otvaranju izložbe Osnaživanje položaja žena i devojčica digitalnom inteligencijom

U Pekingu je u prisustvu supruge predsednika Kine Si Đinpinga, Peng Lijuan, otvorena izložba „Osnaživanje položaja žena i devojčica digitalnom inteligencijom“, prateći događaj Globalnog samita o pravima i položaju žena koji se održava u kineskom glavnom gradu.

Kako prenosi Kineska medijska grupa (CMG), Peng Lijuan i izvršna direktorka organizacije UN žene, Sima Bahous, prisustvovale su juče otvaranju izložbe i održale govore.

Peng je izjavila da je, sa brzim razvojem nauke i tehnologije i dubokom integracijom digitalizacije i inteligencije, informaciona tehnologija nove generacije postala novi motor za osnaživanje položaja žena i devojčica da ostvare svoje snove.

Aktivni razvoj digitalnih i inteligentnih tehnologija u Kini transformisao je način života žena i devojčica, otvarajući šire mogućnosti za razvoj žena u digitalnoj i inteligentnoj eri.

Promovisanje razvoja ženskog cilja je zajednička odgovornost međunarodne zajednice. Trenutno, zemlje širom sveta aktivno istražuju efikasne načine kako bi osigurale da plodovi naučnih i tehnoloških inovacija koriste ženama i devojčicama na više i bolje načine.

“Radujem se saradnji sa svima kako bismo širili toplinu kroz akciju, podržavali snove kroz tehnologiju i težili otvaranju digitalne i inteligentne budućnosti pune mogućnosti za žene i devojčice, zajedno unapređujući globalni ženski cilj”, rekla je Peng.

(Beta)

