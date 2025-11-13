Peng Lijuen i kraljica Letisija od Španije posetile centar za osobe sa invaliditetom u Pekingu

Supruga kineskog predsednika Si Đinpinga, Peng Lijuen, i kraljica Letisija od Španije, koja je sa kraljem Felipeom VI u državnoj poseti Kini, posetile su centar za usluge osobama sa invaliditetom u Pekingu, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Tokom obilaska centra, Peng Lijuen i kraljica Letisija upoznale su se sa projektima usmerenim ka osobama sa invaliditetom i pogledale tematsku izložbu posvećenu Zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine.

Takođe su obišle paviljon visokotehnoloških proizvoda namenjenih podršci osobama sa invaliditetom i čitaonicu, gde su dobile detaljne informacije o primeni pomoćnih sredstava, aktivnostima podsticanja čitanja kod dece sa invaliditetom i razvoju bezbarijernih objekata u Kini.

Peng Lijuen i kraljica Letisija razgovarale su sa osobama sa invaliditetom koje u centru pohađaju obuku za pečenje, izradu rukotvorina i slikanje. Posetile su i decu sa invaliditetom koja su bila uključena u rehabilitacione aktivnosti. Deca sa oštećenjem vida izvela su za goste kinesku pesmu “Pesma i osmeh”.

Peng Lijuen je istakla kako je za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom neophodan zajednički trud i podrška celokupnog društva, kako bi se ove osobe što bolje integrisale.Takođe je izrazila nadu da će Kina i Španija nastaviti da učvršćuju komunikaciju i saradnju kako bi se osobama sa invaliditetom pomoglo u ostvarivanju njihovih snova.

Kraljica Letisija detaljno se upoznala sa napretkom koji je Kina postigla u ovoj oblasti, posebno u pogledu zapošljavanja žena sa invaliditetom, i visoko ocenila kineska dostignuća. navodi CMG.

(Beta)

