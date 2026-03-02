Pentagon: Biće potrebno vreme za ostvarivanje vojnih ciljeva u Iranu

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga SAD Den Kejn je danas izjavio da se rat SAD i Irana "neće sastojati od jedne operacije preko noći", i dodao da SAD mogu da očekuju nove žrtve.

„Biće potrebno neko vreme kako bi se ostvarili vojni ciljevi, a u nekim slučajevima to će biti težak i naporan posao. Očekujemo još žrtava na našoj strani i radimo kako bi gubitke sveli na minimum“, rekao je Kejn na konferenciji za štampu.

Za sada su četiri američka vojnika poginula u operacijama protiv Irana.

Ministar odbrane SAD Pit Hegset je potom na istoj konferenciji za štampu izjavio da napad SAD na Iran ne treba da predstavlja „promenu režima“, i dodao da Vašington „neće biti zarobljen u močvari“, kao što je bilo u Iraku.

„Ovo nije rat za takozvanu smenu režima, ali režim se jeste promenio i to je bolje za ceo svet“, ocenio je Hegset.

Dodao je da SAD „nisu započele ovaj rat“, jer je Iran „godinama u jednostranom ratu sa SAD“.

„Mi nismo započeli ovaj rat, ali pod predsednikom Trampom ćemo ga završiti. Ovo nije Irak. Ovo nije beskrajno. Naša generacija kao i naš predsednik, znaju za bolje“, dodao je on.

Hegset je rekao i da je američka operacija u Iranu „čista, razarajuća i odlučna“ da bi se „uništila opasnost od raketa iz Irana“.

(Beta)

