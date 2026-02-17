Peruanski Kongres opozvao predsednika Hozea Herija

Peruanski Kongres danas je glasao za opoziv predsednika Hozea Herija (Jose Jeri), koji je stupio na dužnost pre četiri meseca, zbog skandala u vezi sa neprijavljenim sastancima sa jednim kineskim biznismenom.

Ocenjuje se da će taj potez produbiti nestabilnost na najvišim nivoima latinoameričke nacije, prenela je večeras britanska agencija Rojters (Reuters).

Opoziv Herija odobrilo je 75 članova Kongresa, dok je 24 glasalo protiv. Tri su bila uzdržana. Potrebna je bila prosta većina.

Sada je na članovima Kongresa da izaberu novog predsednika. Hose Heri je treći uzastopni predsednik koji je opozvan.

(Beta)

