Peskov: Rusija nije dobila odgovor od SAD o sudbini sporazuma o nuklearnom razoružanju

Predlog predsednika Rusije Vladimira Putina da se produži trajanje ograničenja po sporazumu o nuklearnom razoružavanju „Novi START“ (New START) ostaje na snazi, ali Moskva još nije dobila odgovor Vašingtona na to, izjavio je danas Putinov portparol Dmitrij Peskov, prenela je ruska agencija TASS.

Putin je 22. septembra 2025. godine na sastanku sa Savetom bezbednosti Rusije potvrdio spremnost da se Moskva pridržava kvantitativnih ograničenja iz sporazuma još godinu dana po njegovom isticanju u februaru ove godine.

Međutim, Putin je naglasio da je ta spremnost uslovljena odgovarajućim stavom Vašingtona.

Sporazum „Novi START“ ograničava broj interkontinentalnih balističkih raketa, nekih drugih pšrojektila i nuklearnih bojevih glava koje Rusija i SAD mogu posedovati. Sporazum ističe 5. februara.

Taj sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja Sjedinjenih Država i Ruske Federacije potpisan je 8. aprila 2010. u Pragu, a stupio je na snagu 5. februara 2011.

„Novi START“ je zamenio „Moskovski sporazum“ (SORT) koji je trebalo da istekne u decembru 2012. godine. On sledi sporazum „START I“ koji je istekao u decembru 2009. Predloženi sporazum „START II“ nikada nije stupio na snagu, a o sporazum u“START III“ pregovori nikada nisu zaključeni.

Sporazum „Novi START“ predviđa prepolovljenje broja strateških lansera nuklearnih raketa i nov režim inspekcije i verifikacije. On ne ograničava broj operativno neaktivnih nuklearnih bojevih glava koje se mogu skladištiti, a taj broj se meri u hiljadama.

Rusija je 21. februara 2023. godine obustavila svoje učešće u „Novom START-u“, ali se nije povukla iz tog sporazuma i objasnila je da će nastaviti da se pridržava numeričkih ograničenja u njemu.

„Novi START“ ograničava broj raspoređenih raketa i bombardera SAD i Rusije na po 700, raspoređenih bojevih glava (MIR i bombarderi) na 1.550, a raspoređenih i neraspoređenih lansirnih sistema (raketne cevi i bombarderi) na 800.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com