Pesme o studentskim protestima i blokadama koje su obeležile 2025. godinu

Kritike na račun vlasti, nepravde, socijalnih nejednakosti i nepoštovanja brojnih drugih vrednosti oduvek su bile sastavni deo muzike, uglavnom bendova koji sviraju alternativnije žanrove, a tokom 2025. godine, ta tematika je posebno došla do izražaja zbog studentskih protesta.

Iako su bendovi i ranije iskazivali svoje stavove, čini se da je podrška studentima u blokadi tokom prethodne godine bila nešto glasnija, što je dovelo do, kako brojni bendovi tvrde, otkazivanja nastupa i pokušaja cenzure nekih od najpopularnijih imena na domaćoj sceni.

„Ne pristajemo da živimo u društvu u kojem se nameće jednoumlje i ukida sloboda mišljenja i govora. Zato, na sve pokušaje zastrašivanja, zabrana i ucena, odgovor će uvek biti – bićemo sve glasniji“, poručila je krajem septembra inicijativa „Glasniji od cenzure“.

Tu izjavu zajednički su potpisali Goblini, Atheist Rap, Ritam Nereda, Marko Louis, Kanda Kodža i Nebojša, Eyesburn, Luke Black, Mortal Kombat, Gospođo, bate, Nikola Vranjković, EXIT festival i brojni drugi.

Delom upravo zbog tih pritisaka, delom i zbog studentske borbe koja je na ulicama širom Srbije okupljala i stotine hiljada ljudi, bendovi su tokom prošle godine snimili veliki broj pesama podrške studentskim protestima, ali i onih koje otvoreno kritikuju aktuelnu vlast.

Sve je, praktično, počelo pesmom „Svi u blokade“ koju su pre godinu dana izbacili studenti novosadske Akademije umetnosti okupljeni u sastav Muzička produkcija (MP).

„Svi u blokade, ne daj da te Vlada krade. Reci da u blokade, dok Vlada tebe krade“, reči su koje su započele talas pesama podrške studentskom pokretu.

Usledile su pesme brojnih poznatih i nepoznatih muzičara, a verovatno najistaknutija imena među njima su Zoran Kostić Cane (Partibrejkers), Momčilo Bajagić Bajaga, Aleksandar Lokner i Dragi Jelić (Yu Grupa), koji su kao sastav CBLD snimili pesmu „Mladost, hrabrost, pravda“.

„Borba za istinu ubija strah, snagu daje svakom od nas. Pokazali ste kako se bori, kako se svoja zemlja voli -Mladost, hrabrost, pravda“, poručili su Cane, Bajaga, Lokner i Dragi Jelić.

Nemi nisu ostali ni šabački pankeri Goblini, posebno nakon što im je otkazan veliki broj nastupa, pa su se oglasili pesmom „Idemo do kraja“.

„Pametni mladi, svi u blokadi, svako selo i svaki grad. Opcija nije odustati sada, svi do kraja, dok ne svane dan“, poručili su Goblini.

Rep kolektiv Beogradski sindikat takođe je oduvek bio poznat kao kritičan prema vlastima, pa su prethodne godine izbacili veliki broj pesama sa veoma oštrim tekstovima, a jedna od onih koja se ističe je „Pobeda“ snimljena sa glumcima Narodnog pozorišta.

„Mogu da nas gaze, da nas hapse, da nam prete, džabe okove na noge, kad će same da polete. Neće moći da nas slome, da nas buše, da nas dele, sloga je naša iznad svake vaše spletke. Sve razlike i vere, sad u radosti se srele, svi zajedno koračamo za slavu ove zemlje“, poručuju u toj pesmi.

„Vazduh miriše na ludilo“ – navode beogradski bend Dram i reper Marčelo, dok se tekst pesme u njihovom videu ispisuje preko transparenta koji drže na jednom od protesta.

„I evo zore, predivno svanjava, noć se razdanjava, i vidim ljude. Lica im svetle, srca im plamena, tama je slaba kad ljudi su rasveta. Jedni uz druge, dok ljulja se, imaš me, imam te, čuvam te, čuvaj me. I veruj da samo što nije zarudilo, jer pre slobode vazduh miriše na ludilo“, repuje Marčelo u toj pesmi.

Kritičan je bio i novosadski krosover bend War Engine, koji u svojoj pesmi „Mi ili oni“ poziva svakoga samo da „pogleda oko sebe“ dok u spotu prikazuje scene reakcije policije na protestima.

„O da, bes osećam, dok gledam kako sve propada. Maske su pale, zemlja je prodata, jesi li i dalje – neutralan? (…) Ne, neutralan ne postoji, delimo se, mi i oni“, navode Novosađani.

Didžej A.N.D.R. i bend Retrospektiva osvrnuli su se na jedan od transparenata sa protesta koji je postao popularan na društvenim mrežama, pa je tako nastala pesma „Što mi lažeš babu?“.

„Nekom gradovi i kule, nekom dugovi krediti, nekom jaja i parizer, nekog država da štiti. Sve da ide vašoj deci nema važnije parole, jer u Srbiji sve babe našeg predsednika vole“, pevaju u ovoj pesmi.

Proteste u prethodnih godinu dana obeležilo je skandiranje „Pumpaj“, pa je to bio povod da brojni bendovi snime pesmu sa tim imenom, a među njima su, Vrljika, URGH!, Ovce, Rampa Prodakšn, pa čak i hrvatska pevačica Severina i bosanskohercegovački bend Dubioza kolektiv koji je predstavio kratku verziju.

Dok Vlada „El Gigante“ Stojanović i Guerilla Mediana pozivaju „Probudi se Srbijo“, Aleksandar Bojović „Scarzzy“ peva da je „Vazduh slobodan“ jer su „ulice počele da se bude iz dubokog sna“, a Beli šum poručuje da svima nam se sprema „Revolucija“.

Bend Bravi poručuje „Ne mogu sve da nas uhapse“, a svima koji se bore na ulicama Skelet psiho manijaka posvećuje pesmu „Za vas“, De Limanos pesmu ““Argentina“, a Dexter pesmu „U tišini“.

Među brojnim pesmama o protestima našli su se i Čvrge sa „Nepodobna pesma“, C_Nik sa pesmom „Blokada“, Ćaci13 (deo benda Raskid13) sa pesmom „Ćacilend“, ali i italinajski reper Davide Borri sa pesmom „Studenti serbi a Novi Sad“ i mnogi drugi.

