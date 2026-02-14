Pet država za smrt Navaljnog krivi Rusiju: Umro od toksina južnoameričkih otrovnih žaba

Pet država tvrdi da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni otrovan i za njegovu smrt krive Rusiju, koju će prijaviti Organizaciji za zabranu hemijskog oružja.

Ministarstva spoljnih poslova Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Švedske i Holandije saopštila su danas da su analize tela Navaljnog koji je umro pre dve godine, „konačno potvrdile prisustvo epibatidina“ – toksina koji je u koži jedne vrste otrovnih žaba koje žive u Južnoj Americi.

U saopštenju pet država navodi se da je za ovakav napad mogla da ima sredstva i motiv samo ruska država, uz nepoštovanje međunarodnog prava.

Pet država je saopštilo da zato prijavljuje Rusiju Organizaciji za zabranu hemijskog oružja zbog kršenja Konvencije o hemijskom oružju.

Navaljni koji je bio najžešći pretivnik predsednika Rusije Vladimira Putina, umro je u arktičkoj kaznenoj koloniji u februaru 2024. dok je izdržavao 19-godišnju kaznu zatvora koju je smatrao politički motivisanom.

Udovica Alekseja Navaljnog, Julija Navaljnaja, izjavila je prošle godine da su dve nezavisne laboratorije otkrile da je njen muž otrovan neposredno pred smrt. Ona je više puta okrivila Putina za smrt muža, a ruski zvaničnici su te tvrdnje oštro odbacili.

