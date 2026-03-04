Pet opozicionih stranaka podnelo predlog za prestanak važenja takozvanih Mrdićevih zakona

Pet opozicionih stranaka podnelo je danas zahtev Skupštini Srbije za prestanak važenja pet pravosudnih zakona koji su usvojeni na predlog poslanika Srpske napredne stranke Uglješe Mrdića, saopštio je Zeleno-levi front (ZLF).

„Ovi zakoni doneti su kako bi se ojačala politička kontrola naprednjačkog režima nad pravosuđem, suprotno obavezama u procesu pristupanja Evropskoj uniji, čime se dodatno urušava vladavina prava i odgovornost nosilaca vlasti za korupciju i kršenja zakona“, naveli su iz ZLF u saopštenju.

Dodali su da je donošenje pravosudnih zakona naišlo na osudu brojnih zvaničnika Evropske unije i ocenjeno je kao ozbiljan korak unazad u evrointegracijama Srbije.

„Usvajanje ovih zakona dodatno je ogolilo činjenicu da je SNS spreman na sve kako bi zaštitio svoje ljude od odgovornosti pred zakonom. U zemlji u kojoj korupcija ozbiljno ugrožava i samo funkcionisanje države i ima direktne, tragične posledice po živote ljudi, obezbeđivanje nezavisnog i samostalnog pravosuđa je jedan od najvažnijih zadataka“, poručio je ZLF.

Zahtev za prestanak važenja pet pravosudnih zakona podneli su Zeleno-levi front, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije, Srbija centar – SRCE i Stranka slobode i pravde.

(Beta)

