Pet poslaničkih grupa podnelo ustavnu žalbu zbog zakona leks specijalis o rušenju Generalštaba

Pet poslaničkih grupa opozicije u Skupštini Srbije podnelo Ustavnom sudu žalbu kojom traži da leks specijalis o rušenju zgrada Generalštaba bude proglašen neustavnim, saopšteno je danas na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Biljana Đorđević (Zeleno-levi front) rekla je da 48 poslanika opozicije traži od Ustavnog suda i da hitno donese rešenje kojim bi se obustavilo izvršenje pojedinačnih akata i radnji, preduzetih na osnovu zakona čija se ustavnost osporava.

Predlog su podneli poslanici Zeleno-levog fronta i Ne davimo Beograd, Pokret slobodnih građana, Stranka demokratske akcije Sandžaka, Stranke slobode i pravde, Narodni pokret Srbije i Srbija centar -Srce.

Đorđević je rekla da nije reč o inicijativi, već o predlogu ovlašćenih predlagača što Ustavni sud obavezuje da mora da oceni da li je zakon u skladu sa Ustavom.

„Predlaženo da Ustavni sud donese odluku o utvrđivanju nesaglasnosti leks specijalica sa Ustavom Srbije jer smatramo da je neustavan, kao i da obustavi izvršenje pojenih akata koji su preduzeti na osnovu osporenog zakona do donošenja konačne odluke Ustavnog suda jer mogu nastupiti neotklonjive štete po istorijsko i kulturno nasleđe“, rekla je Đorđević.

Dodala je da je leks specijalis o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske u celini neustavan, a posebno zato što je njime utvrđen opšti interes u oblasti privrede Srbije, a reč je o komercijalnom projektu i uz to je u sukobu sa drugim interesom, a to je zaštita kulturnog dobra, što su u obavezi da štite svi organi, uključujući i Skupštinu.

Opšti interes nije, prema njenim rečima, obrazložio ni šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov koji je predstavljao zakon u Skupštini.

„Ovaj projekat čija je realizacija proglašena opštim interesom nije deo ni jednog važeg planskog dokumenta. Posebno je neustavno zakonom proglašavanje ništavom odluke Vlade Srbije iz 2005. godine kojom je Generalštab proglašen kulturnim dobrom, što je uzurpiranje nadležnosti drugih organa vlasti“, rekla je Đorđević.

Istakla je da da sada „dodatno pokušavaju da prošire leks specijalis sa atentičnim tumačenjem“ i da će tržiti da se ta tačka skine sa dnevnog reda Skupštine.

Marinika Tepić (SSP) rekla je da kao što je protivustavan leks specijalis, tako je protivustavan i ugovor za projekat „Trampove kule“ koji je, u ime Vlade Srbije potpisao Goran Vesić.

„Ne samo da je leks specijalis protivustavan, već je to i ugovor koji sadrži deset krivičnih dela. Pitamo glavnog tužioca za organizovani kriminal Nenadića (Mladen) šta čeka, zašto ne stisne crveno dugme i aktivira nalog za hapšenje najmanje sedam članova vlade među kojima su pretežmo ministri zbog korupcionaškog posla“, rekla je Tepić.

Naglasila je da su već tri lica priznala falsifikovanje dokumentacije i upitala zašto tužilac Tužilaštva za organizovani kriminal ne izdaje nalog za hapšenje, a da ako to već ne čini, ne objasni javnosti zašto to ne čini.

Navela je da na listi uhapešnih treba da se nađu, osim Vesića i Aleksandra Sofronijević iz Ministarstva građevinarstva koja je parafirala predlog o davanju saglasnosti za protivustavan ugovor, kao i Maja Gojković kao miniska kulture kada je započet proces skidanja zaštite.

Tepić je rekla da je Gojkovć na tri strane obrazložila zašto ne daje saglasnost na skidanje zaštite sa gulturnog dobra Ggeneralštab, ali da su „to zaboravili da bace iz dokumentacije o predmetu, pa je ostalo zajedno sa novom saglasnošću“.

Na listi za hapešenje trebalo bi da se, prema njenim rečima nađe i ministar odbrane Bratislav Gašić koji se nije usprotivio skidanju zaštite sa vojnih objekata, zatim kako je rekla krivičnoj odgovornosti podležu i ministar kulture Nikola Selaković i Miloš Vučević kao predsednik vlade kada je započet skidanje zaštite.

Takođe, krivičnu odgovornost snose, kako je rekla, i ministar finansija Siniša Mali zbog organizovanja nezakonitih radnji radi međunarodnog koruptivnog ugovora i Aleksandar Vičić kao „mastermind“, odnosno glavi mozak te zamisli.

Ne treba, prema njenim rečima „zaboraviti ni zakonopisca Dejana Đurđevića jer je pisao prorivzakonita akta“, kao ni Anu Brnabić koja je bila premijerka u vreme potpisivanja memoranduma za hotelsko-stambeni projekat „Trampove kule“.

Vladimir Pajić (Pokret slobodnih građana) istakao je da narodi koji su učestvovali u stvaranju ove države 150 godina stvarali su zakone koji će čuvati kulturno nasleđe.

„Mi nismo imali režim kao što je ovaj jer ovaj je za 13 godina porušio 120 objekata kulturnog nasleđa“, rekao je Pajić.

Dodao je da plan da se „ruše zgrade Generalštaba, Konjičkog puka, Kamena palata i možda još 14 objekata spomenika kulture u neposrednoj blizini je smo vrh ledenog brega njihove rušilačke politike, poilitike destrukcije srpske kulture od strane, prvenstveno ministra kulture Nikole Selakovića“.

Generalni skeretar Srbija centra (SRCE), advokat Stefan Janjić istakao je da je zahtev za autentično tumačenje zakona o skidanju zaštite spomenika kulture sa zgrade Generalštaba „nešto što je apsolutno normalno režimima koji se bliže svom kraju“.

„Reč je o ozbiljnim pravnim diletantima koji nemaju pojma o pravu – to su ljudi koji na neki način samo žele da još više unište državu. Ovo će svakako biti njihov kraj“, naveo je Janjić.

Naglasio je da su „oni u ovom trenutku brzopleti, žele da donesu što više izmena zakona i novih zakona kako bi svoje otpremnine uzeli, kako bi sve ono što su obećali sproveli“.

„Ovako nešto se dešavalo i u režimu Nikolaja Čaušeskua u Rumuniji, vrlo brzo pre njegovog kraja“, rekao je Janjić.

On je upozorio da „autentično tumačenje“ nije pravno moguće.

„Ono jeste formalno moguće, u smislu da će ga Narodna skupština usvojiti, oni mogu da autentično tumače šta god žele, ali ovo tumačenje je u suprotnosti sa Ustavom, sa zakonom, u suprotnosti sa Poslovnikom Skupštine“, ocenio je Janjić.

Dodao je da su „oni zaboravili da postoji odluka njihove Vlade iz 2020. godine, kojom je čitav niz ulica uz ulicu Kneza Miloša proglašen za kulturno-istorijsku celinu“.

I upravo, kako je istakaa, zbog „brljotine Milenka Jovanova“, zgrada Generalštaba i dalje ima status kulturnog dobra i ona se ne može rušiti.

(Beta)

