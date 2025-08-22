Peta beogradska gimnazija u blokadi: V.d. direktorka otpustila još sedam profesora

Đaci Pete beogradske gimnazije u blokadi saopštili su danas da je v.d. direktorka Danka Nešović u poslednja 24 časa otpustila još sedam profesora te gimnazije.

„Svi profesori su bili zaposleni na određeno vreme, ali što je još važnije – bili su uz nas“, naveli su na društvenoj mreži Instagram.

Dodali su da je to napad na sve njih, i da „ne daju svoje profesore“.

