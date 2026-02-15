Petreš (SSP): Naprednjaci u Somboru infrastrukturnim projektima prikrivaju krađu

Stranka slobode i pravde (SSP) istakla je danas da se lokalni naprednjaci, uoči 17. februara Dana grada, utrkuju s čim će izaći pred Somborce, ali "svima je odavno jasno da infrastrukturni projekti koji niču preko noći - samo mažu oči građanima i pokrivaju krađu budžeta".

Somborci odavno više ne mogu da prepoznaju rođeni grad: „Osmeh Vojvodine“ zarastao je u korov, infrastruktura na izdisaju, a institucije opustošene“, rekla je predsednica gradskog odbora SSP Sonja Petreš.

Kako je navela, iako je Sombor nekada bio poznat po „prvoj učiteljskoj školi, obrazovanje Srpskoj naprednoj stranci (SNS) nije prioritet.“

„Sem katastrofalnih uslova, hroničnog nedostatka materijala i loše ishrane u zdravstvenim ustanovama, bolnici i gerontološkom centru, građani brinu i ko ih leči, budući da su lojalni direktori naprimali ‘lojalno’, ali ne i obavezno stručno osoblje“, istakla je Petreš.

Ona je dodala da se „zelenilo, po kojem je Sombor nekada bio poznat, uništava nemilosrdno, a grad se menja do neprepoznatljivosti“.

„Naš grad zaslužuje planski razvoj, a građani transparentnost i odgovornost vlasti, umesto zloupotrebe javnih institucija i budžeta. Sombore, srećan ti Dan grada! Somborci će ti vratiti dostojanstvo“, poručila je Sonja Petreš.

(Beta)

