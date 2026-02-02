Petrov: Podneću ostavku ako se utvrdi da sam se bavio politikom, moj intervju izvrgnut

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov apelovao je danas na Visoki savet sudstva (VSS) i Visoki savet tužilaštva (VST) da „u kratkom roku zakažu zajedničku sednicu i da razmatraju pitanje njegovog razrešenja, odnosno razmatraju njegovu aktivnost javnu i svaku drugu i eventulano podnesu predlog Narodnoj skupštini za njegovo razrešenje“.

„Pošto sam ja izabran od sudske vlasti, ukoliko ta pravosudna vlast oceni da sam ja prekršio zabranu sukoba interesa, da sam se bavio politikom, da sam vršio političku delatnost u korist režima ili bilo koga, možda jedne ličnosti, ukoliko oni utvrde takav predlog i kad ga budu utvrdili ja ću podneti ostavku na mesto predsednika Ustavnog suda i sudije Ustavnog suda. Neću čekati Narodu skupštinu da me razreši jer ja sam legitimitet da budem sudija Ustavnog suda dobio od sudske vlasti a ne od politike“, rekao je Petrov za Radio televiziju Srbije (RTS).

On je, povodom njegovog ijučerašnjeg intervuja u Politici, rekao da su se „javili neki natpisi u medijima koji su apsolutno izvrgnuli ruglu taj intervju sa naslovom ‘Sudstvo se mora zaštiti od politike ali ne i otrgnuti od Ustava i države'“.

Pozvao je sudije i tužioce, svoje studente, da pročitaju ovaj intervju i naročito „deo gde objašnjava šta po Ustavu i zakonu jeste moguće kad je reč o sudiji koji povredi Ustavnu zabranu političkog delovanja, to je osnov za njegovo razrešenje u zakonom propisanom postupku“.

„O tome odluku ne donosi politička vlast kako su pojedini interpretirali, ne donosi predsednik Ustavnog suda, ni predsednik države, već VSS“, naveo je Petrov.

Petrov je za Politiku izjavio da „sankcija za one sudije koje su prekšile zabranu političkog delovanja i koje se javno deklarišu kao protivnici aktuelne vlasti, kao da mnogi uz njenu pomoć nisu avanzovali na funkcijama, jeste razrešenje“.

„U pitanju je sukob interesa koji mora i može biti sankcionisan gubitkom sudijske funkcije. Problem je samo u tome ‘što vrana vrani oči ne vadi’. Prinicipu nekažnjavanja komplementaran je manir javnog nezameranja“, rekao je Petrov.

(Beta)

