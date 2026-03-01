Petrov: Predstoje istorijski najvažniji izbori, Vučić nas upozorio na rat na Bliskom istoku

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je danas da je ovo izborna godina i da je potrebno apelovati na građane da se ne prave podele, da se ne upotrebljavaju izrazi "ćaci i antićaci", nego da "razgovaraju, prate, razmišljaju i pripremaju za njih jer bi mogli da se okarakterišu kao istorijski najvažniji", od kad ih pamti, "ili makar od 2000.".

„Od toga nam zavisi kako ćemo sutradan, a to je već za nekoliko meseci ili najviše godinu, kao država da budemo sposobno da reagujemo simultano, sinhronizovano i na spoljne i na unutrašnje izazove“, rekao je Petrov za tv Prva, navodeći da su globalni i lokalni događaji povezani.

On je rekao da bi voleo da je mogao, kao profesor Ustavnog prava, da „analizira političku alternativu i da kaže – ovo su im konture, kadrovi, ciljevi, ovo je način njihovog delovanja“.

„Iskreno rečeno, ne preteruje profesor Čedomir Antić kad to govori, možda je to i najradikalniji pristup. Sem tih totalitarističkih oblika funkcionisanja mi nismo mogli da uočimo ništa što ima veze sa savremenom demokratijom a živimo u takvom dobu“, naveo je Petrov.

On je rekao da se ne može reći da je rat na Bliskom istoku iznenađenje, „jer smo pripremani mesecima unazad, prevashodno zahvaljujući predsedniku države Aleksandru Vučiću, koji je maltene sve svoje mandate najviše posvetio, možda na prvom mestu, spoljnoj politici“.

„Godinama nas je unapred upozoravao na ono što će se desiti“, rekao je Petrov, govoreći o aktuelnom ratu Amerike i Izraele protiv Irana.

(Beta)

