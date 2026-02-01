Petrov: Razrešiti sudije koje se javno deklarišu kao protivnici aktuelne vlasti

Predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov izjavio je da „sankcija za one sudije koje su prekršile zabranu političkog delovanja i koje se javno deklarišu kao protivnici aktuelne vlasti, kao da mnogi uz njenu pomoć nisu avanzovali na funkcijama, jeste razrešenje“.

„U pitanju je sukob interesa koji mora i može biti sankcionisan gubitkom sudijske funkcije. Problem je samo u tome ‘što vrana vrani oči ne vadi’. Principu nekažnjavanja komplementaran je manir javnog nezameranja“, rekao je Petrov, u intervju za današnji list Politika.

On je naveo da „Visoki savet sudstva, sastavljen od ‘preamandmanskih’ sudija ‘postamandmanskih’ istaknutih pravnika, nije postao dovoljno kompaktan organ šireg društvenog autoriteta da bi smogao snage da izrekne pojedinačnu sankciju sudiji-političaru“.

„Ništa se ne bi dobilo ni povratkom na staro, u skupštinu. Tek tamo bi pitanja sudijskog statusa postala predmet političke trgovine. Sudstvo se mora zaštititi od takve politike, ali i otrgnuti od Ustava i države“, rekao je Petrov.

On je naveo i da postoji „pojava ‘organskog’ vezivanja nemalog broja sudija za nevladine organizacije sumnjivih izvora finansiranja i antidržavnog političkog delovanja“.

„Pojedini članovi tih organizacije, kao što je CEPRIS, pozivaju se na nekakvu nedodirljivost sudijske funkcije, ali je upravo oni bagatelišu svojim otvoreno političkim delovanjem“, ocenio je Petrov.

(Beta)

