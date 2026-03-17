Petrović (SRCE) pita Gašića: Koji ministar ima vilu u Grčkoj vrednu nekoliko miliona evra?

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović pitao je danas ministra odbrane Bratislava Gašića da li ima saznanja da neko od ministara u Vladi Srbije ima vilu vrednu nekoliko miliona evra u Grčkoj, na drugom kraku poluostrva Halkidiki.

Petrović je u saopštenju naveo da, ako je to tačno, ministar tu nekretninu nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije.

„Da li je razlog neprijavljivanja taj što ne može da dokaže poreklo novca kojim je vila kupljena, ili je možda nešto drugo u pitanju? Da li taj ministar povremeno boravi sa porodicom u toj vili i da li je taj objekat 24 časa čuvan od strane privatnog obezbeđenja? Da li je dotični skoro imao višemilionsku ponudu da tu nekretninu proda, ali ponudu nije prihvatio“, pitao je poslanik stranke SRCE.

Dodao je da mu je, kada se raspitivao o kome je reč, rečeno da se „taj čovek navodno obogatio devedesetih godina švercujući kafu i da je upravo po nekoj vrsti kafe dobio nadimak“.

„Posle kafe počeo je da se bavi mnogo unosnijom trgovinom. Da li je taj čovek kupio vilu baš u periodu dok ste vi bili direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) i imate li možda saznanja od kojih para je kupljena? Ministre, u interesu javnosti je da se saznaju odgovori na ova pitanja. Da li možda baš vi posedujete te odgovore“, pitao je Petrović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com