Petrović (SRCE) tvrdi da, po podacima RFZO, u Boru živi 167 osoba starosti između 100 i 120 godina

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović izjavio je danas, pozivajući se na, kako tvrdi, podatke Republičkog fonda za zdravstveno osigurane (RFZO), da u gradu Boru, u kom se u nedelju održavaju lokalni izbori, živi 167 osoba starosti između 100 i 120 godina.

„Puno je pitanja bez odgovora, poput tih da li su ove neverovatne brojke istinite, kao i da li ujedno sva ova osigurana lica imaju pravo glasa na izborima u nedelju? Možda i nema potrebe da tražimo odgovore, jer ih s obzirom na to kako Srpska napredna stranka (SNS) organizuje i dobija izbore, unapred znamo“, naveo je Petrović u saopštenju.

Ocenio je da je to verovatno rekord u Srbiji, kao i da bi muškarac koji ima gotovo 120 godina – „sigurno mogao da uđe u Ginisovu knjigu rekorda“.

„Na području koje pokriva filijala RFZO Bor, prema tim podacima iz avgusta, živi po jedan muškarac od 119, 114 godina i 108 godina, jedna žena od 116 i njih dve od 112, jedna od 111, pet od 110, po dve od 109 i 108 jedna“, naveo je on.

Tvrdi i da se na spisku osiguranika RFZO nalaze i dve osobe od 107 godina, pet starih 106 godina, 13 starih 105, 12 starih 104, 17 starih 103, kao i 23 sa 102 godine.

Dodao je da postoje 34 osobe sa 101 godinom, 43 stogodišnjaka, kao i više od 300 osoba starih između 95 i 99 godina.

(Beta)

