Petrović (SSP): Na Voždovcu svega šest internista na 175.000 stanovnika, slom zdravstvenog sistema

Predsednik Opštinskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Nenad Petrović u Voždovcu izjavio je danas da ta beogradska opština ima svega šest internista na 175.000 stanovnika, što je, kako kaže, jasan pokazatelj sistemskog sloma.

„Primarna zdravstvena zaštita, koja bi morala da bude brana pred teškim oboljenjima, pretvorena je u usko grlo kroz koje prolaze samo oni sa čeličnim živcima, ili dovoljno novca za privatne klinike“, naveo je Petrović u izjavi upućenoj ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, navodi se u saopštenju SSP-a.

Prema njegovim rečima, jedan specijalista interne medicine pokriva gotovo 30.000 građana zbog čega su, kako ističe, preventivni pregledi postali statistička nemogućnost, a ne standard medicinske prakse.

„Dok građani čekaju obećane rekonstrukcije ambulanti, poput onih na Banjici, leče se u objektima koji više podsećaju na zapuštene kulise nego na ustanove 21. veka“, naveo je Petrović.

On je istakao da domovi zdravlja više nisu mesta lečenja, već protočni punktovi za pisanje uputa ka već preopterećenim bolnicama.

„Specijalista u primarnoj zaštiti nema dovoljno, a oni malobrojni su, vašim odlukama, opterećeni dodatnim noćnim dežurstvima. Dok je odnos jedan lekar na 30.000 ljudi, ‘izabrani lekar’ ostaće samo prazna floskula u zdravstvenoj knjižici koju građani uredno plaćaju, ali sve ređe mogu da koriste“, zaključio je Petrović.

(Beta)

