Picula: Beograd da ozbiljno uzme u razmatranje juče usvojenu rezoluciju EP o Srbiji

Izvestilac Evropskog parlamenta (EP) za Srbiju, hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula izjavio je danas da je potrebno da vlast u Beogradu ozbiljno uzme u razmatranje juče usvojenu Rezoluciju EP o Srbiji, ako je iskrena da je Srbiji geostrateški EU jedini put.

Istakao je da u EP, a na osnovu broja glasova, sada postoji stabilna većina poslanika koji su svesni stanja u Srbiji.

„I spremni su da podrže sve što jasno oslikava stanje u Srbiji, šta je potrebno menjati kako bi Srbija kao država kandidatkinja za članstvo napredovala, ne stagnirala ili nazadovala“, rekao je Picula za televiziju N1.

Komentarišući kontradiktorne stavove predstavnika srpskih vlasti pred zvaničnicima EU i pred domaćom javnosti, Picula je rekao da je to šizofrena situacija koja ne može trajati dugo jer se ne može imati nekoliko narativa i dugoročno dovodi u pitanje glavni cilj Srbije – napredovanje ka EU.

Evropski parlament je, kako je naveo, i ranije imao oštre rezolucije, ali je važno da se stav uskladi između svih institucija u EU.

„Očekujem da EK promeni svoj odnos, odnosno da usvoji ono što smo mi ovde izneli. Da bi neka zemlja postala članica EU potrebno je doneti oko 150 zajedničkih odluka na nivou Evropskog saveta, tamo gde sede premijeri. Dakle, potrebno je da u tom trouglu institucija svi govore istim jezikom, videćemo da li će se to dogoditi“, dodao je Picula.

Rezolucija, naglasio je, nije napad na Srbiju, već kritika vlasti i da joj cilj nije da se situacija skandalizuje, već da se taksativno nabroje stvari koje treba menjati i istakao da EU jasno razlikuje Srbiju, kojoj nikada nije zatvorila vrata, i vlast koja je predstavlja, a koja je uvek najodgovornija za stanje u zemlji – i pozitivno i negativno.

(Beta)

