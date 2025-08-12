Picula: Nema logike u navodima da je moja funkcija kompromitovana

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je da ne postoji logika u navodima da je njegova funkcija kompromitovana zbog objave na društvenoj mreži Iks (X) povodom godišnjice operacije Oluja i dodao da njegova funkcija u EP nije razlog da se odrekne bilo kog dela svoje biografije i da namerava da nastavi rad.

Picula je za portal Juropian Vestern Balkans (European Western Balkans – EWB) rekao da je javna informacija da je pre 30 godina bio pripadnik Hrvatske vojske koja je oslobodila do tada okupirane delove zemlje, te da ovu činjenicu mogu osporavati samo „oni koji i danas rerelativizuju ili maskiraju politiku koja je od počekta 1990-ih godina prouzrokovala goleme ljudske patnje i materijalna razaranja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu“.

„Moje životno iskustvo i politička karijera mi samo pomažu, da kao stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bolje razumem procese koji i dalje blokiraju Srbiju na njenom evropskom putu“, naveo je za EWB Picula u pisanoj izjavi.

Picula je na društvenoj mreži Iks povodom 30 godina od operacije Oluja objavio svoju fotografiju sa puškom u ruci iz perioda rata u Hrvatskoj što je izazvalo oštre reakcije vlasti u Srbiji, ali i kritike opozicionih političara koji su ocenili da je tom objavom narušio kredibilitet funkcije koju obavlja.

Na pitanje kako komentariše reakcije iz Beograda, ne samo vlasti već i opozicije, Picula kaže da nije iznenađen reakcijama vlasti, jer nije prvi put da se susreće sa kritikama i zahtevima za njegovu smenu, direktno ili preko prorežimskih medija u prizmenim kampanjama blaćenja.

„Ovog puta su im se, sa jedne strane, pridružili njima slični političari krajnje desnice iz EU, kompromitovani skandalima i neuvijeno skloni Putinovoj Rusiji, a sa druge, deo opozicije kojima je neprihvatljivo što sam branio svoju zemlju u nametnutom ratu“, dodao je Picula.

Na pitanje da li će nastaviti da obavlja funkciju izvestioca kao i do sada, on je rekao da njegova dužnost u Evropskom parlamentu nije i ne može biti razlog da se odrekne bilo kog dela svoje biografije.

„Nameravam nastaviti sa svojim radom, a o njegovom kvalitetu najbolje govore uspešni pregovori o izveštaju o Srbiji, kao i uverljiva podrška na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta (410 glasova ‘za’ od ukupno 720)“, rekao je Picula.

Kako kaže, da je pristrasan ili neobjektivna, ta podrška ne bi bila moguća i samim tim ne postoji logika u prozivanjima da je njegova funkcija kompromitovana.

„Moja verodostojnost kao izvestioca zavisi i od prihvatanja mojih ocena stvarne situacije u Srbiji kao zemlji kandidatkinji za člnastvo u EU, a Srbija se već dugo nalazi u unutrašnjim blokadama iz kojih ne može pronaći izlaz. Ti problemi su mnogo stariji od mog imenovanja za stalnog izvestioca. Voleo bih da u Sribji pokazuju barem jednaku osetljivost za višestruke razloge stagnacije kao što pokazuju za delove moje biografije“, zaključio je Picula.

(Beta)

