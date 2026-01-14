Picula: Nije istina da evroparlamentarci dolaze u Srbiju nepozvani

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je danas da nije istina da delegacija EP dolazi u Beograd nenajavljena navodeći da je obaveštena ambasada Srbije u Briselu i da je na programu posete radila Delegacija EU u Beogradu.

„To je uobičajena praksa Evropskog parlamenta, ništa tu nije izvanredno, osim ove reakcije vlasti i stanja u zemlji, rekao je Picula za TV Nova.

Picula je rekao da je osnovna namera delegacije, sastavljene od različitih poslanika iz različitih stranaka u EP, da „u neposrednom razgovoru sa onima koji reflektuju raspoloženje građana Srbije, stekne jednu celovitiju sliku o državi u kojoj se svašta događa u poslednjih godinu dana“.

On je dodao da je odluka vlasti Srbije da bojkotuju posetu evroparlmentaraca „izbegavanje suočavanja, razgovora sa onima koji su ključni za odlučivanje ulaska Srbije u Evropsku uniju“.

Picula je rekao da pristupni dokument između Evropske unije i Srbije kao i svake druge zemlje kandidatkinje mora proći verifikaciju Evropskog parlamenta.

„Mislim da je ovo propuštena prilika najodgovornijih u Srbiji u ovakvoj važnoj etapi tog procesa, gde bi trebalo da čuju šta mi mislimo o državi kandidatkinji“, dodao je Picula.

Picula je rekao da od predstojeće posete Srbiji delegacija EP „očekuje da dobije jednu dodatnu informaciju i jasniju sliku“ o perspektivama Srbije na tom evropskom putu.

„Želimo raditi korektno svoj posao, puno toga se može saznati iz različitih izveštaja, ali mislim da živ razgovor ništa ne može zameniti, pogotovo kada se radi o evroparlamentarcima“, rekao je.

Na pitanje da li EU traži više od Srbije nego od drugih kandidata, Picula je rekao da se ne može govoriti o nefer odnosu EU prema državi kandidatkinji.

„Jedino što je promenjeno poslednjih godina jesu metodologija pristupnih pregovora, ali i geopolitičke okolnosti. Na ovo prvo je Sbrija pristala, a na drugo rekao bih da ima jedan stav koji se može nazvati ignorisanjem jer nije moguće očekivati napredak u pregovorima, a u isto vreme odbijati neke ključne elemente zajedničke evropske spoljne bezbednosne politike ili održavati redovne odnose sa državama koje ratuju sa susedima ili zanemarivati reforme izbornog sistema ili sužavati meidjske slobode“, rekao je Picula.

Dakle, naglasio je Picula „ne možemo govoriti da je reč o nekom nefer odnosu prema državi kandidtakinji, nego je stvar u očekivanjima na koje je Srbija i pristala“.

Picula je rekao da izbegavanje razgovora sa evroposlanicima u Beogradu za njega nije nova situacija, ali jeste za većinu poslanika u delegaciji.

„Ovog puta ova poruka ima dodatnu težinu jer je reč o odbijanju razgovora sa predstavnicima Evropske narodne stranke (EPP) čiji je deo na neki način i vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je poruka i njima da li se uprava vladajuće srpske strukture vidi u jednoj asocijaciji koja nije bez uticaja u Evropskoj uniji, to je poruka puno više njima nego meni“, naglasio je on.

Vučić je juče izjavio da ne želi da se sastane sa predstavnicima delegacije EP zato što „dolaze nepozvani“ u Beograd. On je rekao da neće biti u Srbiji kada evroparlamentarci dođu, ali da se svakako ne bi sastajao sa njima.

I predsednica parlamenta Ana Brnabić prethodno je izjavila da delegacija EP dolazi bez poziva, rekavši dae ona neće sastati sa njima pošto će tada biti u Estoniji.

Misija Evropskog parlamenta će biti u Beogradu od 22. do 24. januara, a Vučić će tada boraviti na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com