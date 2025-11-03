Picula: Odlaganje rešenja neproglašenog vanrednog stanja u Srbiji može da dovede do tragedije

Odlaganje političkog rešenja „neproglašenog vanrednog stanja u Srbiji“ može da dovede celu zemlju u rizik od nekih ozbiljnijih sukoba, koji mogu završiti još jednom tragedijom, izjavio je izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula.

Komentarišući izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja kandidatkinja, u razgovoru za N1 Zagreb, rekao je da očekuje da ta evropska institucija „ovaj put skine rukavice ili barem jednu rukavicu kada govori o Srbiji, što nije bio slučaj proteklih godina“.

Istakao je da „ako Aleksandar Vučić ne želi ili nema kapacitete da realizuje preko potrebne reforme, on ima sposobnost da po svom nahođenju proizvodi krize u nekim drugim delovima Zapadnog Balkana“.

Picula je konstatovao da je Evropska komisija ta koja itekako odlučuje o kvalitetu samih pregovora sa Srbijom, pa i na put Srbije prema Evropskoj uniji.

Ocenio je da protesti u Srbiji neće tako lako prestati jer je situacija u zemlji sve polarizovanija, a demonstrante vlast vidi kao ugrožavajuće.

„Meni se čini da je ovo jedna od etapa tog građanskog bunta i svako odlaganje nekog političkog rešenja ove krize, neproglašenog vanrednog stanja u Srbiji, možda dovodi celu zemlju u povećani rizik od nekih ozbiljnijih sukoba, koji naprosto mogu završiti i sa nekakvom tragedijom“, rekao je Picula za N1 Zagreb.

On smatra da do ovog trenutka političkog rešenja nema na vidiku.

„Studenti su vrlo jasno artikulisali želju da se izbori raspišu što pre, međutim oni naprosto sami izbore ne mogu raspisati, to zavisi od vlasti. A ona okleva kao da oseća, pre svega Aleksandar Vučić, da izbori ovog trenutka nisu onaj instrument koji mu je toliko puta ranije u zadnjih 5-6 godina pomagao zapravo da ostane na vlasti“, dodao je.

Na pitanje da li se u ovom trenutku može verovati u poštene izbore u Srbiji, ako do njih dođe pre vremena, Picula je rekao da u ovom trenutku postoji mnogo argumenata za negativan odgovor.

„U Srbiji je u ovom trenutku i dalje potpuna dominacija stranke na vlasti, odnosno jednog čoveka kome sigurno nije u interesu da ispuni ono što od njega očekuju, najprije građani Srbije, ali onda i međunarodna zajednica, pogotovo Evropska unija, čiji deo deklarativno Srbija želi da bude“, naveo je.

(Beta)

