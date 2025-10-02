Picula: Sankcije NIS-u odražavaju zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, hrvatski evroparlamentarac Tonino Picula izjavio je u Opatiji da američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) odražavaju „zaoštravanje prema onome što radi režim u Srbiji“.

„Očito Rusija ovog trenutka ne otvara Srbiji mogućnost nekog lakšeg, bržeg rešenja promene vlasništva samog NIS-a. Koliko sam shvatio, nacionalizacija ne dolazi u obzir, a nekih novih partnera nema“, rekao je Picula u Opatiji na marginama skupa evropskih socijalista i demokrata (S&D), druge najveće političke grupacije u Evropskom parlamentu, prenela je agencija Hina.

On je naglasio da „nikome nije u interesu da se građani Srbije smrzavaju” i ocenio da je aktuelna situacija posledica „pre svega dubinskih veza srpskog režima“ s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Picula je dodao da je situacija u Srbiji slojevita i da je zajedničko mesto svim teškoćama s kojima se ona nosi na privrednom i energetskom polju posledica onoga što uopšteno ne funkcioniše u Srbiji, a to je „pre svega poštovanje Kopenhaških kriterijuma“, odnosno onih merila kojima EU procenjuje status demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i funkcionisanja tržišne ekonomije u nekoj zemlji.

Picula je rekao da postoji komercijalni interes Jadranskog naftovoda (Janafa) da zadrži posao budući da sa NIS-om ima ugovor o transportu sirove nafte do kraja 2026, ali da „postoje i neki drugi interesi koji će u jednom trenutku možda nadvladati one komercijalne“.

(Beta)

